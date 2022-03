Germal Charlo Jaime Mongoya parla di fallimento a causa della lotta per i diritti di trasmissione degli Stati Uniti

Fonti hanno detto a ESPN che i colloqui su una lotta tra il campione dei pesi medi Jermal Charlo e la star messicana Jaime Mongoya sono falliti a luglio a causa della mancanza di accordo sulla piattaforma di trasmissione statunitense.

Fonti hanno affermato che Charlo, alleato della PBC di Al Haymon, e Munguia, promossa da Oscar De La Hoya Golden Boy Promotions, hanno concordato termini finanziari per ogni combattente, ma i diritti di trasmissione sono diventati un punto critico in uno sport sempre più litigioso.

Le fonti hanno detto Showtime, uno dei partner televisivi della BBC (insieme a Fox), è stato programmato per teletrasmettere il 160-pound lotta per il titolo. Tuttavia, Golden Boy ha insistito affinché il loro partner, DAZN, fosse co-trasmesso per gli Stati Uniti.

PBC ha offerto i diritti televisivi di Golden Boy in Messico e nel Regno Unito, dove DAZN è popolare. Tuttavia, i funzionari di Golden Boy non hanno risposto entro la scadenza di mezzogiorno di venerdì per chiudere l’accordo, hanno detto le fonti.

Con i colloqui vacillanti, hanno detto le fonti, la WBC ha ordinato un’asta martedì per una rimozione del titolo dei pesi medi tra Mongoya e Carlos Adams (che lavora con la PBC). Se Munguía vince, diventerà il contendente obbligatorio per il titolo di Charlo. Apparentemente, i diritti di Charlo-Manguia potrebbero essere venduti all’asta entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, Charlo (32-0, 22 KO) si daranno battaglia a qualcun altro questa estate su Showtime, riferiscono le fonti, nella sua lotta quinto podio consecutivo.

E ‘raro per i pugili di competere a livello di campionato su diverse piattaforme, ma succede a volte. di PBC Sean Porter sfidato Terrence Crawford per il titolo welter su ESPN + PPV nel mese di novembre.

Nel giugno 2019, Andy Ruiz Jr della PBC ha sfidato Anthony Joshua per il titolo dei pesi massimi DAZN e, dopo aver ottenuto la vittoria a sorpresa, ha difeso quel titolo al DAZN nel dicembre 2019.

A questo punto, PBC ha il campione e volevano combattere in Showtime PPV.

Charlo, il peso medio n. 1 di ESPN, uscirà all’unanimità con una vittoria su Juan Macías Montel a giugno. Jermall, 31 anni, è il fratello gemello del campione unificato di 154 libbre, Jeremy Charlow.

Munguia (39-0, 31 KO), un lanciatore di potenza aggressivo di Tijuana, ha gareggiato per DAZN nei suoi ultimi otto combattimenti. Il 25enne si è assicurato la decisione unanime di vincere Gabe Rosado a novembre, il migliore della sua carriera. Mongoya ha seguito questo con un TKO al terzo round di D’Mitrius Ballard il mese scorso.

Charlo e Mongoya sono entrambi ex campioni, al prezzo di £ 154.