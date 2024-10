Germania, Italia, Polonia, Portogallo e Danimarca-Svezia sono le candidate a Women’s Euro 2029

Ci sono nuovi candidati per gli Europei. Sono ora ufficiali i paesi che vogliono ospitare gli Europei femminili del 2029. Germania, Italia, Polonia, Portogallo e, congiuntamente, Danimarca e Svezia sono i paesi che si sono candidati ad ospitare il torneo di calcio femminile più importante d’Europa.Secondo l’Uefa.

La federazione deciderà nel dicembre 2025. Inoltre è già stata annunciata la vendita dei biglietti per la prossima Women’s Euro Cup che si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio 2025.

Come annunciato dall’agenzia in un comunicato, la UEFA “ha ricevuto manifestazioni di interesse da cinque potenziali candidati per ospitare l’edizione 2029 di Women’s Euro dopo il 24 settembre, sottolineando lo sviluppo paneuropeo del calcio femminile in diverse regioni. Interesse diffuso per le competizioni UEFA.”

Il 5 aprile, L’organo direttivo della UEFA ha nominato la Federcalcio svizzera come paese ospitante di Women’s Euro 2025. In una riunione dell’organizzazione tenutasi a Lisbona. L’Associazione svizzera di calcio ha così vinto le candidature di Francia, Polonia e una proposta congiunta di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia.

Euro 2022 femminile è l’ultima finale tra Inghilterra e Germania. Ha battuto il record di presenze in una partita competitivaDopo aver raccolto 87.192 fan nell’arena di Wembley.

D’altra parte, lo scorso ottobre, La UEFA nomina Regno Unito e Irlanda paesi ospitanti della Coppa degli Europei maschili 2028Lo ha confermato il capo Alexander Seferin. Era un segreto di Pulcinella che la candidatura inglese sarebbe stata scelta dopo che la Turchia si fosse ritirata, optando per aderire al piano dell’Italia di essere rivali congiunti a Euro 2032. L’organo di governo del calcio europeo, infatti, ha scelto la candidatura italo-turca per il campionato continentale per squadre nazionali del 2032.