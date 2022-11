Germania – Spagna in diretta

Buona Notte! Giochi a “Warriors” per sopravvivere in Europa. Battere la Germania è l’unico modo possibile per non fare le valigie e passare al “round principale”. L’ultima sconfitta è stata più grave della prima contro il Montenegro. Ha permesso una brutta fine della partita Il ritorno della Polonia (21-22) negli ultimi minuti ha giudicato la Spagna in questa posizione Fine dell’ultima giornata del turno preliminare.

Come nella partita di apertura, la brutta notizia ha superato il risultato finale. E il portiere Silvia Navarro si è infortunato sabato contro il Montenegro addio al campionato. La sfortuna non è finita qui. Stessa sorte per Merch Castellanos, sostituto del veterano Navarro come riferimento nella porta spagnola.. Un infortunio al bicipite femorale ha squalificato il portiere della Costa del Sol. Nicole Wiggins, portiere dei BM Granollers, si unisce al focus per compensare le due perdite.

L’avversario da battere è una squadra tedesca che storicamente non ha fatto bene alla Spagna. In 29 partite giocate tra le due squadre, 19 cadde in Germania e 8 in Spagna. Se ci atteniamo alle partite ufficiali, le cose saranno ancora più equilibrate (4 vittorie spagnole e 5 vittorie tedesche). “Finali finali”, Come descritto da Carmen Campos, arriva prima della Germania che Viene dalla sconfitta contro l’ospite del Montenegro (25-29) dopo aver battuto la Polonia (23-25) nella prima partita.

La partita decisiva inizia tra 20:30 nella Spagna continentale.