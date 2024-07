Gestione alternativa: un’importante strategia non correlata per ridurre la volatilità

diversificazione

Alvaro Canencia, Direttore Senior del Team Investment Solutions di BBVA AM

La gestione alternativa è un ulteriore pilastro dei portafogli di BBVA AM e il suo peso è variabile, con i fondi che rappresentano il 50% dei fondi di gestione, ma la media si aggira tra… 5% e 10%. A meno che il veicolo non ne preveda esplicitamente l’inclusione, è stato creato per “diversificazione e valore aggiunto”, afferma il suo direttore senior dell’Investment Solutions Team, Alvaro Canencia.

A seconda del target, l’entità dispone nei propri portafogli di fondi diretti di terzi o anche di prodotti personalizzati (mandati), “offerte di terzi adattate alle esigenze specifiche del cliente”.

A seconda delle strategie, i fondi alternativi hanno livelli di rischio variabili da fondi multistrategia con bassa volatilità, intorno al 3%, ad altri con livelli più alti come le strategie CTA (Commodity Trading Advisor) al 10%, anche se “nel loro complesso sono Comounds”. con una volatilità inferiore e non correlata al reddito variabile, noi Contribuisci a rendere i portafogli più conservativi e a ridurre la volatilità“Tenendo conto dell’enorme variazione di opzioni all’interno delle gestioni alternative, a seconda del momento di mercato in cui si investe nell’una o nell’altra, spiega Canincia.

Talvolta vengono ideati composti specifici per estrarre il file, spiega il dirigente Premi di rischio. “Qui, il team decide la funzione di utilità, la volatilità target e un intervallo accettabile di correlazione con gli asset tradizionali. Successivamente, ciascun manager deciderà quanto di detto veicolo desidera includere nel suo portafoglio”, spiega.

