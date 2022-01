Getafe – Real Madrid | Lega: il Real Madrid chiude la sua striscia positiva e peggiora la crisi con umiltà

Tre mesi trascorsi dal Real Madrid senza perdere, dal 3 ottobre contro l’Espanyol. dal momento che ‘piccolo scricchiolio’ I Bianchi hanno vinto tre partite consecutive senza vittorie (un pareggio e due sconfitte), sono uomini Ancelotti loro fecero Una serie di 15 partite imbattute tra Lega e ChampionsCon 13 vittorie e due pareggi.

linea troncata Getafe de Quique “Il nuovo”Che ha messo fine alla corsa inarrestabile del Real Madrid nella prima partita dell’anno. Ho superato Madrid Dalla “cima” di Saint Mam’s ai piedi del Colosseo In soli 12 giorni. ostacolo consentito Siviglia Intensificare la loro ricerca di uova e Dai una tregua al resto degli inseguitori Come sono fuori dai guai.

Crisi con gli umili

Il Madrid ha rafforzato la sua leadership dopo 11 giorni consecutivi senza perdita, in cui ha aggiunto Nove vittorie e due pareggi. Un ritmo impossibile da seguire per il resto dei suoi concorrenti. Tranne Siviglia che difficilmente può sopportare la resistenza alla trazione. Ora i bianconeri devono azzerare il contatore dopo aver perso la prima partita dell’anno, cosa che a loro non è capitata Dal 2015, contro il Valencia 2-1.

Sconfitta bianca esacerbata La modesta crisi di squadra di Ancelotti. Delle sei sconfitte del Real Madrid finora nel torneo, cinque sono state contro Levante, Espanyol, Osasuna, Cadice e Getafe. Con queste cinque squadre bianche 12 punti rimasti In due sconfitte e tre pareggi. Ho avuto un altro piercing Contro il Villarreal al Bernabeu.