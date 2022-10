Getafe vs. Athletic Bilbao La Liga 2022-2023: video, gol, formazioni, minuto per minuto, statistiche e conferenze stampa

Tutto ciò che accade al Colosseo Alfonso Pérez è qui.

Partita molto equilibrata e intensa, l’Athletic è riuscito a passare in vantaggio dopo due minuti grazie al gol di Inaki Williams con un superbo passaggio di Herrera al suo primo avvio. Il Getafe ha risposto dopo circa mezz’ora con un gol di Alina che ha rivitalizzato la squadra di Madrid, che è andata meglio nell’ultimo tempo. Fuori dal gioco, Getafe viene caricato con le carte e questo potrebbe influire su di esse dopo un riavvio.

Segui Getafe vs. Athletic Bilbao dalla Liga 2022-2023 cliccando qui

Dettagli precedenti:

Il Getafe ha pareggiato in sette delle 10 partite contro l’Athletic nella Liga dall’ultima promozione a 17/18 (V2 S1), più di qualsiasi altra squadra della competizione. L’Athletic ha vinto solo tre delle 17 trasferte contro il Getafe nella Liga (P9 S5) e ha ottenuto queste tre vittorie consecutive all’Alfonso Perez Coliseum tra ottobre 2013 e gennaio 2016. Il Getafe ha pareggiato nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Athletic nella Liga e l’Azulon non ha ottenuto quattro pareggi consecutivi in ​​casa nella Liga contro nessun altro avversario. Il Getafe ha perso le ultime due partite casalinghe nella Liga, contro Real Valladolid e Real Madrid, e non ha subito tre sconfitte casalinghe consecutive nel torneo da settembre 2021 con Michel come allenatore (3). L’Athletic non ha perso nelle ultime tre trasferte di campionato (V2 P1), avendo perso cinque delle sette trasferte della competizione (V1 P1). Solo il Rayo Vallecano (170) ha incrociato più dell’Athletic nella Liga in questa stagione (162), con una media di 18 cross per Rojiblanco. Il giocatore del Getafe Mounir El Haddadi ha segnato quattro gol in 12 partite contro l’Athletic nella Liga, più di qualsiasi altro concorrente del torneo. Il giocatore del club atletico Raul Garcia ha segnato sette gol in 29 partite contro il Getafe nella Liga, quattro dei quali con un colpo di testa. Contro ogni altro concorrente, Navarrese ha segnato più teste di quante ne abbia fatte contro l’Azuloni in competizione. L’allenatore del Getafe Quique Sánchez Flores ha perso quattro delle sue 10 partite in panchina contro Ernesto Valverde nella Liga (3V 3N), solo contro Manuel Pellegrini (12V 2V 2V 8) che ha subito più sconfitte nella competizione (Marcelino García Toral – 7P 1V 2E 4P ). L’allenatore dell’atletica Ernesto Valverde ha vinto 16 delle sue 20 partite contro il Getafe nella Liga (P1 S3), più di qualsiasi altro concorrente in tutta la sua carriera di allenatore nella competizione.

Puoi iscriverti a DAZN da € 18,99 al mese per guardare LaLiga

Minuto per minuto da Getafe vs. Lega Atletica

Getafe vs conferenze stampa. Lega Atletica

Video, formazioni e notizie della partita del Getafe. Lega Atletica

Minuto 76′ GOOOOL PER GETAFE! Obiettivo Mounir! Jetaf 2 – 2 atleta. Reclaim Alenia, che serve anche da assist contro Mounir che affronta decisamente la porta e batte Simon dall’alto!

il momento 75′ Fallo difensivo per Athletic, ancora pessimo trasferimento del portiere, Mayoral sta per approfittare ma Simon risponde lasciando la sua area per rimediare!

Minuto 62 Oh Gool per gli atleti! Raul Garcia obiettivo! Getafe 1 – Atleta 2. Nico Williams ha giocato alla grande dalla fascia, cercando Raul Garcia nell’angolo ravvicinato e attraverso la palla per potenziare ancora una volta la squadra di Bilbao in attacco!

Minuto 51′ PARADON DELL’UNAI SIMÓN! Ünal ha fatto un ottimo controllo del torace per finire un pezzo fermo con un calcio in bicicletta, Simon risponde tirando i riflessi per mandarla all’angolo!

Min 27′ GOOOOL PER GETAFE! Avviso Imbata! Jetaf 1 – 1 atleta. Che tiro di sinistro appena infilato in rete, approfitta del controllo di Enes Ünal con le spalle alla porta per pareggiare il tutto!

Minuto 5′ La partita è iniziata molto velocemente e con scarso controllo. Il Getafe sta cercando di uscire in vantaggio e sfruttare gli eventuali errori che Rugiblanco potrebbe fare, ma al momento il loro attacco sembra troppo veloce. Abbiamo solo cinque minuti.

Minuto 2 “Gooool per lo sport! Eraki Williams apre le marcature! Getafe 0 – 1 atleta Con un grande aiuto di Herrera, una palla è stata pompata sulla difesa del Real Madrid, Inaki è riuscito a rompere la linea delle tre difese in modo incontrollabile e battere la Siria con un tubo!

Getafe vs. Lega Atletica

Tutti i numeri e le statistiche per Getafe vs. Lega Atletica