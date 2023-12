Ghiaccio a El Ladrillo: esplorare il centro della Via Lattea

Gli scienziati dell’Università della Florida hanno condotto una ricerca su G0.253+0.016, un denso ammasso di gas al centro della Via Lattea. La comunità astronomica lo chiama “mattone” perché è un’enorme massa scura in mezzo a un mare colorato di materia.

Situata al centro della Via Lattea, The Brick è una delle nubi molecolari più massicce e dense della galassia. La concentrazione dei suoi resti stellari non lascia passare né la luce generata al suo interno, né quella proveniente dalle stelle retrostanti. Questa peculiarità fa sì che G0,253+0,016 appaia come una macchia di oscurità che si staglia in un panorama ricco di complesse strutture cosmiche.

La struttura è una delle più studiate dagli astrofisici. Le enormi nubi molecolari sono tradizionalmente considerate fabbriche stellari. Quando tutta la loro materia collassa a causa della gravità, inizia il processo di fusione nucleare, creando una stella luminosa. Si prevede che “The Brick” sarà una struttura produttrice di stelle. Tuttavia, negli ultimi dieci anni di ricerca, è stato rivelato che lì l’attività di formazione stellare è molto scarsa. Gli scienziati ritengono che l’interno di G0.253+0.016 debba presentare proprietà uniche che impediscono l’emergere di nuove stelle.

Il “mattone”, visto da un piano generale, è una grande macchia nera che contrasta con la luce proveniente dal centro della Via Lattea. J Henshaw et al

Più ghiaccio del previsto e più caldo di altre nubi

Un team di astronomi guidato dal ricercatore Adam Ginsberg ha utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST). Per esplorare El Ladrillo Dal punto di vista dello strumento di monitoraggio più potente. Bastava una rapida occhiata per scoprirlo La nube molecolare ospita ghiaccio di monossido di carbonio. Questa è una delle prime volte che i componenti dei “mattoni” sono stati studiati allo stato solido o in fase ghiacciata. In precedenza veniva osservato solo il gas.

Gli scienziati hanno scoperto che c’era più ghiaccio del previsto. Allo stesso tempo, il suo interno è più caldo di altre nubi molecolari simili. A causa dei risultati contraddittori, la squadra è confusa. Tuttavia, sottolineano, si tratta di un passo importante per comprendere la natura di “The Brick”.