Ghost of Tsushima è già il quarto gioco PlayStation di maggior successo su Steam

Fantasma di Tsushima Finalmente sei arrivato al tuo computerPermettere ai giocatori PC di godersi finalmente questa bellissima ed emozionante avventura a mondo aperto ispirata ai classici film sui samurai.

Ora, secondo i dati che hai registrato Steam DBÈ già diventato il titolo Il quarto lancio di maggior successo di PlayStation su PC Per quanto riguarda il numero di giocatori simultanei. Nello specifico, nei due giorni trascorsi dal suo arrivo su Steam, il titolo ha registrato un picco massimo di 61.453 utenti contemporaneamente.

Gli unici tre giochi a superare questo traguardo sono Marvel’s Spider-Man rimasterizzato con 66.436 giocatori simultanei, Dio della guerra con 73.529 E lontano dall’avventura di Kratos, Divertitori Infernali 2 Con enorme 458.709 Gli utenti giocano allo stesso tempo. Naturalmente, nel bel mezzo del fine settimana, non sarebbe sorprendente se… Fantasma di Tsushima È riuscito a superare i suoi numeri attuali, quindi non è improbabile che raggiunga il terzo posto nei prossimi giorni.

Versione PC di Fantasma di Tsushima: Director’s Cut Sviluppato da Nesso In collaborazione con Produzioni di Sucker Punch, creatori del gioco originale, è disponibile sia su Steam che su Epic Games Store. Ti ricordiamo che la campagna per giocatore singolo è completamente ottimizzata per Steam Deck e altri computer “compatti”.

Se volete sapere cosa pensavamo di quest’avventura quando venne originariamente pubblicata per PS4, vi invitiamo a dare un’occhiata all’analisi che le abbiamo dedicato a suo tempo. D’altra parte, se stai già esplorando Tsushima, probabilmente ti interesserà leggere la nostra guida completa in spagnolo.