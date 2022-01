Ghostwire Tokyo rivela la possibile data di uscita di PS5 sul PS Store

Filo fantasma: Tokyo è apparso con Data Nella fase successiva 24 marzo 2022 Sul sito ufficiale di Negozio PS in Australia. Il profilo del nuovo videogioco di Tango Gameworks, un’esclusiva temporanea sulle console Sony, rispecchia questi dati suggestivi rispetto all’anteprima mondiale più strettamente correlata del titolo, prevista provvisoriamente per il 2021.

L’informazione che si è diffusa a pieno regime nei forum e nei social network, non è ufficiale. Tuttavia, in questo momento né Sony Interactive Entertainment né Tango Gameworks hanno confermato o smentito queste informazioni. Se questa è la data di lancio prevista, si prevede che venga ufficializzata nei prossimi giorni o settimane vista la vicinanza del momento.

Quel che è certo è che il verbale non rispecchia più quella data, il 24 marzo, ma quel riferimento è stato ritirato. Pertanto, ci sono due possibilità: prima, che lo fosse perdita involontaria Presto; E il secondo, quello a semplice errore.





Ghostwire: Tokyo, il nuovo gioco di Tango Gameworks, State of play imminente?

La domanda che i giocatori di PS5 si pongono ora è se giocare o meno Filo fantasma: TokyoQuesto è marzo. Il videogioco è già stato valutato dalle autorità di regolamentazione sudcoreane, motivo in più per ritenere che il suo sviluppo sia finito e ci stiamo avvicinando al lancio su PlayStation 5 e console PC, dove verrà rilasciato anche contemporaneamente.

D’altra parte, c’è la possibilità che sia in un nuovo febbraio condizione di gioco Dove al personaggio principale non viene dato solo ciò che si merita Orizzonte proibito a ovest, che arriverà su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022, ma anche Ghostwire: Tokyo e altre uscite che Sony sta valutando nel primo terzo del 2022.

Va notato che Sony ha pubblicato questa settimana articolo Sul suo sito ufficiale dove raccoglie I 22 migliori videogiochi per PS5 e PS4 del 2022. Presenta nomi come Stray (gioco del gatto), Sifu, Little Devil Inside, Salt and Sacrifice, Forspoken (3 marzo) e Ghostwire: Tokyo (senza data).

Filo fantasma: Tokyo Sarà in vendita prima su PS5 e PC. Al termine dell’esclusiva temporanea (un anno dopo la premiere), può essere rilasciata anche su altre piattaforme.

fonte | PS Negozio; attraverso jimatsu