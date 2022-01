Già 40 persone sono state arrestate in Turchia per il caso di riciclaggio di denaro di Twitch

Questo martedì, in Turchia, la polizia ha arrestato 40 persone coinvolte in frode e riciclaggio di denaro sulla piattaforma Contrazione.

Il reato consisteva nel furto di carte di credito da parte di hacker, che sono state successivamente utilizzate per acquistare piccoli oggetti al loro interno Contrazione, che è la valuta predefinita per questa rete. Queste monete sono state utilizzate come donazioni agli abbonati turchi, che hanno poi passato i soldi veri ai truffatori rimborsando tra il 70% e l’80% delle donazioni originali.

dal sito Kotaku, ha spiegato che se gli hacker hanno acquistato 1.000 bit per $ 10 con una carta di credito rubata, hanno stretto un accordo con gli streamer in cui hanno restituito $ 8 in donazioni ai truffatori e gli streamer hanno tenuto il resto.

Il caso è venuto alla luce lo scorso novembreDopo è stato rivelato che gli spettatori con meno di 50 spettatori hanno ricevuto donazioni che potrebbero raggiungere $ 1.800 per una singola traccia. Le operazioni di riciclaggio di denaro attraverso questo sistema sono ammontate a 10 milioni di dollari.

Al momento, alcuni operatori turchi hanno affermato di aver partecipato al sistema di donazioni, tuttavia non si sa fino a che punto siano venuti a conoscenza di frodi e furti di carte di credito. È noto che 40 persone sono sotto custodia della polizia e alcuni dei sospetti sono minorenni, secondo i primi rapporti.

Per questo stiamo ancora aspettando l’esito dell’indagine che le autorità turche stanno conducendo sul reale impegno dei riciclatori di denaro sulla piattaforma. Contrazione.