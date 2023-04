Gianluca Lapadula è di nuovo alla ricerca del capocannoniere della Serie B

ESPN. comLettura: due minuti.

Gianluca Lapadula continua la sua serie di gol in casa del Cagliari. Cagliari

Il grande obiettivo di Gianluca Lapadula in questa stagione è riportare il Cagliari in Serie A, e il secondo potrebbe tornare ad essere capocannoniere in Serie B, come fece con il Pescara nella stagione 2015-16.

Numero “9” per la nazionale peruviana Ha 17 gol con il Cagliari Sembra impossibile per lui raggiungere i 30 whoops che ha raggiunto sette anni fa, tuttavia, avrà ancora parecchie partite per avvicinarsi a quel numero. Per inciso, ha battuto Walid Chedira (16 gol con il Bari) per vincere il titolo di marcatori in seconda divisione.

Il Cagliari, infatti, ha quattro partite da disputare nella fase regolare del torneo e avrà bisogno del goloso goleador di Lapadola per qualificarsi al primo turno degli spareggi per la promozione.

In caso di qualificazione, il Cagliari deve giocare una partita per passare alle semifinali, perché la serie sarebbe già di due partite proprio come la finale se arrivasse a quel turno.

In questo senso, Lapadula avrà probabilmente nove partite per continuare a migliorare il suo numero di gol e mantenere il titolo di capocannoniere del torneo, ma Cheddira non avrà solo le restanti quattro partite della stagione regolare, ma potenzialmente altri quattro duelli per continuare ad aggiungere gol. Dato che Barry ha diverse opzioni per passare direttamente alle semifinali delle qualificazioni.

Lontano da partite e prospettive, il Cagliari ha bisogno del meglio di Gianluca Lapadula nei prossimi quattro duelli per assicurarsi il biglietto per la fase a eliminazione diretta e mantenere così l’illusione di un ritorno in Serie A un anno dopo la retrocessione. Vale la pena notare che l’italo-peruviano sta vivendo un 2023 strepitoso con il suo club: ha 10 gol in 14 partite, gli stessi gol che hanno deciso la squadra di Al-Jazira nella zona play-off.