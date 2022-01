Gianluca Lapadula elogiato da La Gazzetta Dello Sport per la sua buona posizione: “E’ rinato con il Benevento e punta al Qatar” | அணி | NCZD | Gioco-totale

stagione 2021-22 Gianluca Lapadula Dopo aver partecipato alla Copa Am 20rica 2021 con la squadra peruviana, è partito alla grande, con la Serie Piel Benevento italiana. L’attaccante brilla ogni volta che gioca e ha ricevuto ottime recensioni dalla prestigiosa semi-italiana La Gazette dello Sport. .

Il giornalista Matteo Brega ha fatto una nota speciale, sottolineando il bel momento vissuto a ‘Pampino’. “Gianluca, a suon di gol che vuole al Mondiale con promozione e Perù”, puoi leggere nelle prime righe della pubblicazione.

“I numeri di Lapula non sono un’illusione ottica. In Serie B ha segnato un gol ogni tempo; Quando in Serie A, uno su tre. L’intervallo di tempo tra un gol e l’altro si riduce notevolmente nel campionato che si gioca”, Citato su La Gazzetta dello Sport.

Finora in questa stagione l’italo-peruviano ha festeggiato 10 volte e sarà ricordato come il capocannoniere della competizione promozione italiana. Inoltre, la loro buona prestazione ha aiutato Benivento ad avere maggiori possibilità di raggiungere direttamente la prima divisione: con la partita in sospeso, la squadra è al 5° posto con 31 punti, dietro al Brasile (2°).

Allo stesso modo, il portale di notizie ha menzionato “Blank Viroza” e la possibilità di qualificarsi per la Coppa del Mondo. “Il marcatore ha preso la prima azione “mostro” di livello italiano e ha mantenuto la sua esperienza a Genova, Les e Benevento. La svolta è arrivata a metà della scorsa stagione, con la convocazione per la nazionale peruviana… diventando l’idolo del popolo peruviano che sogna di arrivare al Mondiale. Finora ha segnato sei gol in 17 partite, migliorando la sua media in Serie A.”, hanno evidenziato.

“Questo è il paradosso, la voglia e l’obiettivo di un attaccante onesto, genuino: il Perù ha gli stessi punti della Colombia, uno in più di Cile e Uruguay. Alla fine di gennaio, all’inizio di febbraio e a marzo, avrai quattro partite per prendere quel volo per il Qatar.Hanno aggiunto.

Gianluca Lapadula elogiato dal Foglio d’Italia. (Foto: Cattura)

Proprio Gianluca Lapadula è coerente con il piano di Ricardo Carreca e si prepara ad affrontare Colombia (visita) ed Ecuador (a Lima) nel prossimo doppio appuntamento. Dopo aver continuamente alzato reti contro Bolivia e Venezuela, ‘Labacol’ cercherà di mantenere la sua serie.

