Gianluca Lapadula | La reazione dell’Italia in Serie B alla maglia di Lapadula per Papa Francesco | Calcio peruviano | Selezione Perù | NCZD | Gioco-totale

Gianluca Lapatula ha vissuto un momento emozionante. L’attaccante del Benevento della Serie B partecipa a un incontro pubblico di Papa Francesco in Vaticano. Non lasciandosi sfuggire l’occasione, il giocatore peruviano ha presentato la maglia della nazionale peruviana come regalo molto speciale al senior Pontefice.

Dopo il premio, più di un account sui social ha elogiato il gesto dell’aggressore; Tra questi, la squadra di Gianluca Lapadula in Lega B in Italia è al quinto posto.

“PapadulaHa scritto la partita su Twitter con una foto dell’ex Milan con Papa Francesco. Ben presto, l’uscita ha ricevuto centinaia di “mi piace”, che hanno elogiato ciò che il calciatore aveva fatto.

Lapadula ha partecipato all’evento per chiedere a un rappresentante di alto livello della Chiesa cattolica. Quando il papa si avvicinò per benedire i presenti, ‘Il Peruviano’ gli regalò delle vesti bianche e rosse. Jorge Bergoglio è noto per il suo amore per il calcio ed è stato dichiarato tifoso del San Lorenzo de Almagro, per il quale ha subito sorriso e ringraziato.

“In occasione del bicentenario della nascita del Perù in Perù in Vaticano, sono stato felicissimo di poter presentare personalmente al Papa una maglia della nostra Nazionale. Grazie di cuore, Santo Padre! Vederlo e stringergli la mano è stata un’emozione enorme! ”, Il giocatore della nazionale ha scritto cosa è successo.

Gianluca Lapadula è diventato l’obiettivo principale dell’attacco della nazionale peruviana nel 2021. Ha esordito nella doppia data di novembre 2020, ma la sua influenza sulla squadra si vede nel giugno di quest’anno, quando ha brillato nella partita contro l’Ecuador (2-1) a Quito e la Copa America in Brasile.