Gianluca Lapadula: Quale squadra vince il Benevento in Serie B in Italia senza l’attaccante della nazionale peruviana Lapadula | Contro il Benevento. Alessandria | nczd | dtbn | Gioco-totale

Senza presenza Gianluca Lapadula, Benevento calcio Ha esordito in Serie B in Italia con una vittoria per 4-3 sull’Alessandria allo Stadio Ciro Vicorido. ‘Brujos’ ha mostrato la migliore prestazione sotto porta segnando tutti i gol in cinque tiri diretti.

I gol per il Bombino de los Andes sono stati opera di Roberto Insine (23), Luka Barodi (45), Tom Vonnebald Fallon (48′) e Ricardo Improta (55). Per la visita, intanto, Simon Coraza ha segnato tre volte (6 , 40 e 83 punti).

Perché Gianluca Lapadula non ha giocato?

L’attaccante della squadra peruviana non è considerato per questa rassicurazione in quanto si sta riprendendo dal fastidioso carboncino patito alla caviglia. Inoltre, si è unito alla stagione in ritardo a causa della sua partecipazione alla Copa America 2021.

Da notare che nonostante il contratto fino a giugno 2023, non è ancora confermato il proseguimento di Gianluca Lapadula nel Benevento Calcio, e sebbene non siano disposti a pagare 5 5 milioni, c’è interesse a prendere un giocatore di club diversi. Da un’azienda italiana.

Il Qatar è stato invitato al turno di qualificazione del 2022

Venerdì scorso Ricardo Gareca ha annunciato i convocati per le tre giornate di settembre contro Uruguay, Venezuela e Brasile, oltre al pioniere Gianluca Lapadula, insieme a Piolo Guerrero e Raul Ruidas.

