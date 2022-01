Gianluca Lapadula vive un momento difficile a Benevento: cosa dicono delle sue condizioni in Italia | NCZD | Gli sport

Non sono i giorni migliori per Gianluca Lapadula a Benevento. ‘Pampino’, infatti, non è stato preso in considerazione nelle ultime due partite della squadra di Serie B, dopo che l’allenatore Fabio Caserta ha rivelato che l’attaccante non lo voleva. “Continuare a giocare” A ‘Clorosi’.

In mezzo ai guai e in attesa che l’attaccante definisca la situazione, il quotidiano Il Sannio Quotidiano ha recentemente rivelato di aver vissuto dei cambiamenti nel suo rapporto con i colleghi nell’esercitare le sue giornate separatamente dal gruppo.

“Vita personale in casa per Gianluca Lapadula, in attesa di notizie certe sul suo futuro, continua ad allenarsi, ma non trascurato da Fabio Caserta”, Ha detto la fonte di quanto sopra in un articolo pubblicato questo venerdì.

Informazioni su Il Sannio Quotidiano di Gianluca Lapadula.

“Sin dalla rottura del caso, l’attaccante italo-peruviano ha sempre lavorato per separare i compagni. I rapporti con lui non saranno gli stessi dopo gli eventi della prima settimana di gennaio”., I media hanno aggiunto sull’atleta di 31 anni.

Lapatula ha giocato l’ultima partita ufficiale contro il Benevento il 15 dicembre 2021. In quella giornata l’attaccante entra da sostituto e gioca negli ultimi 20 minuti del match contro la Fiorentina per il 32° turno di Coppa Italia.

Per ora la verità è che prima delle partite contro Colombia ed Ecuador per il turno di qualificazione del Qatar 2022, Labatula dovrà volare nei prossimi giorni per assistere alla chiamata della squadra peruviana.