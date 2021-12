Gianluca si è arreso a Lapadula per aver segnato il maggior numero di gol della partita.

Nonostante la lotta della scorsa settimana Benevento per i casi Govt-19 , Le restanti partite non hanno apportato modifiche al calendario marcatori della Serie B. Gianluca Lapadula È ancora in testa con 10 touchdown e spera di estendere la sua serie nelle prossime partite.

Nonostante un buon record personale Gianluca Lapadula, C’è un aspetto che non viene trascurato andando avanti. E sono ancora lontani dalle prime due in classifica per il passaggio diretto in Serie A per la promozione. Ci si aspetta che reagiscano al più presto visto che sono a sette punti dalla capolista Pisa. .