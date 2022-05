Giappone: la Nakagin Tower sarà demolita e inviata ai musei

La Nakagin Tower, un edificio nascosto ad angolo nel centro di Tokyo fatto di cubicoli impilati, è un nido d’ape d’avanguardia dell’era fantascientifica che è stato a lungo ammirato come un capolavoro.

Ora viene demolito in un meticoloso processo che include la conservazione di alcuni dei suoi 140 scomparti o capsule in modo che possano essere inviati ai musei di tutto il mondo.

Da mesi sono in corso i preparativi per ripulire i dintorni, al fine di smantellare in sicurezza questo sito iconico vicino a Ginza. La prima camera sarà rimossa nelle prossime settimane.

Costruito nel 1972, l’edificio di 13 piani incarna la cosiddetta visione “metabolica” del suo architetto Kisho Kurokawa: l’idea che le città e gli edifici cambiano continuamente, riflettendo la vita, in proporzione al corpo umano.

“Nessuno è separato dai pensieri di coloro che lo circondano. Tutto esiste per un insieme di cause. Tutte le cose sono interconnesse. Secondo questo principio, miriamo a costruire un mondo perfetto, passo dopo passo”, scrisse Kurokawa nel suo libro del 1994 , La filosofia della convivenza.

L’architetto è scomparso nel 2007, all’età di 73 anni.

Sebbene l’edificio fosse straordinario nel suo aspetto e nella sua concezione, era davvero obsoleto quando si trattava di linee guida per l’edilizia moderna e doveva essere demolito.

Grattacieli apparvero nell’area circostante, facendo sembrare piccola la Torre Nakagin in confronto. Lo sviluppatore ha acquisito la proprietà nel 2021.

Tatsuyuki Maeda, che ha iniziato a usare Nakagin come seconda casa nel 2010, ha detto che gli piaceva che si trovasse nello spazio di 2,5 m (8,2 piedi), molto piccolo ma confortevole come un nascondiglio per bambini. Ha alimentato la sua creatività.

“La vista da quella finestra rotonda era molto buona. Di notte, quando le macchine guidavano, le loro luci sulla vicina autostrada erano bellissime. E la vista della città era bellissima”.

Elettrodomestici e scaffali sono integrati nelle pareti. Una scrivania che sporge dal muro in una sezione. Altrove c’è il registratore da bobina a bobina di Sony, un moderno dispositivo elettronico degli anni ’70 che ora è un cimelio storico come l’edificio stesso.

Secondo il progetto di restauro, alcune delle cabine continueranno ad essere utilizzate per vivere in un sito separato. Quelli che finiranno nei musei saranno restaurati dallo studio di architettura Kurokawa, che ha esaminato i progetti originali per vedere come ogni compartimento potesse essere rimosso con pochi o nessun danno, un’impresa particolarmente difficile nel vivace quartiere di Ginza.

