Giardino botanico di Guayaquil, uno spazio naturale offerto come una buona opzione per i visitatori | comunità | Guayaquil

Il sito è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 09:00 alle 17:00. I biglietti costano 3 dollari per gli adulti e 1,50 dollari per bambini e anziani.

Jorge Valdivieso ha visitato il Giardino Botanico di Guayaquil lo scorso mercoledì pomeriggio. Ha visitato la regione chiamata ecosistema amazzonico, dove ha visto are, are, scimmie e altri animali.

Seguirono aree di orchidee e palme. “È la prima volta che vengo ed è un posto molto bello. Ho sempre sentito i miei amici andare e vengo perché sono in vacanza e volevamo visitare qualcosa di diverso”, ha detto Valdivieso.

Questo spazio naturale ha riaperto i battenti nel settembre 2020, dopo diversi mesi di chiusura a causa della pandemia di COVID-19. Per entrare ai visitatori viene misurata la temperatura e l’uso delle mascherine è obbligatorio, come in tutti i luoghi pubblici di Buenos Aires.

Durante la chiusura a causa della pandemia, il personale ha lavorato per prendersi cura delle specie all’interno del sito, ha affermato Arcadio Arosemena, direttore esecutivo dell’orto botanico. Tuttavia, la situazione economica non è migliorata dallo scorso anno.

“Sono stati mesi molto complicati perché non avevamo entrate… Prima di accogliere 15.000 studenti ogni anno, erano due anni che non riuscivamo a farlo da lì e ovviamente siamo stati un po’ colpiti economicamente”, ha detto Arosimena. .

Attualmente il parco è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 09:00 alle 17:00. I biglietti costano 3 dollari per gli adulti e 1,50 dollari per bambini e anziani.

Il parco ha una superficie di quattro ettari. I visitatori possono divertirsi guardando centinaia di specie di piante e animali. Ci sono spazi per orchidee, palme, bonsai e animali da fattoria come pavoni, anatre e altro ancora.

C’è un gazebo e un’area dove i visitatori possono fare un picnic.

Gli animali selvatici ricevono cure specializzate presso il Giardino Botanico di Guayaquil. Foto: Ronald Sedenho. Foto: l’universo

“Nel giardino le persone possono fluire tranquillamente, ci sono quattro ettari lì, e la cosa buona del giardino è che le persone possono uscire, stare all’aperto senza un maggiore rischio di infezione”, ha detto Arosimena.

Ha aggiunto che sabato e domenica nel pomeriggio vengono proiettati cortometraggi legati all’ambiente nella sala giardino, che attualmente ha una capienza del 15%, cioè 30 persone, a causa dell’epidemia.

Anche in questo spazio si trovano mostre permanenti di farfalle e acquerelli di orchidee emblematiche dell’Ecuador.

Tre cooperative del sud e una del nordovest di Guayaquil hanno vinto il primo posto nel concorso “Improve Our Group”

Nel giardino botanico è implementato un sistema autoguidato con codici QR, in modo che i visitatori possano ottenere informazioni dettagliate su ogni specie che osservano.

Arosimena ha detto che il servizio di guida deve essere prenotato in anticipo ed è per gruppi di 10-15 persone.

Per ulteriori informazioni, chi è interessato a visitare questo spazio può chiamare il numero 098-996-9939.

Giardino Storico

Il comune di Samborondon ha dichiarato che annuncerà la prossima settimana la data di riapertura del parco storico, situato nella parrocchia di Entre Ríos.

In loco sono presenti decine di specie di animali e alberi, oltre a uno spazio dedicato all’antica Guayaquil. Attualmente, un hotel e un ristorante operano in questo spazio. (IO)