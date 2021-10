Gigi Hadid e Zayn Malik si sono separati? La madre della modella ha denunciato il cantante per aggressione

IlLe reti esplodono a causa di forti rumor sulla separazione della coppia, Zayn Malik e Gigi Hadid. La modella e il cantante, stavano per finire e il motivo Yolanda, la madre di Gigi, che ha anche annunciato alcune dichiarazioni esplosive in cui affermava di essere stato aggredito dall’ex figlio.

Secondo il broker PageSix, Yolanda lo conferma Zayn l’ha aggredita qualche giorno fa Valuterà di denunciarlo alla polizia. Ma non è entrato nei dettagli dello “sfortunato” incidente.

D’altronde l’ex One Direction ha smentito tutto e ha parlato tramite il suo account Twitter: “Nel tentativo di proteggere questo spazio per mia figlia, ho accettato di non rispondere a nulla relativo a questa discussione che ho avuto con un membro della famiglia del mio partner., che è venuto a casa nostra mentre il mio compagno è andato qualche settimana fa. Questa era una questione privata e avrebbe dovuto esserlo, ma sembra che nonostante i miei sforzi per sistemarla e tornare alla nostra tranquilla vita familiare che ci ha permesso di crescere mia figlia come meritava, questo è “trapelato” alla stampa.

Gigi y Zayn Si sono conosciuti nel 2015, hanno una figlia in comune, Khai, 13 mesi, ma a quanto pare stava per decidere di vivere una vita separata.