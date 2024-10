Gigi Mitre attacca Martha Valcarcel e dice: “Abbiamo pagato il prezzo della continuazione di Millet in Argentina”.

Il presentatore del programma “Amor y Fuego” non è rimasto in silenzio e ha spiegato alla madre della modella i suoi inizi professionali nel paese del gaucho | Wheelax

Gigi Mitri ricevuto dentro “Amore e Fuoco” A Marta Valcarcel, La madre di Millet Figueroa, che nei giorni scorsi è uscita allo scoperto per rispondere alle critiche della figlia. Da quando la modella è apparsa nella giuria del programma “Cantando 2024”, ciò ha scatenato un’ondata di commenti contro di lei.

Detto questo, Martha Valcarcel ha difeso l’ex reality show, menzionando come si è guadagnata da sola un posto nel settore. Tuttavia, a metà della conversazione, hanno ricordato le prime dichiarazioni fatte su Figueroa e il suo ingresso nella trasmissione televisiva. “Danza 2023”, Prima che fosse un’amica Marcelo Tinelli.

In quel momento gli ricordò Doña Martita Gigi Mitri È stata lei a dire che Willacks ha aiutato Millet a rimanere in Argentina, quindi ha preferito negarlo completamente. “Non lo hanno lasciato passare, non è rimasto e Papilito (Cáceres) non è venuto a chiedere l’elemosina. Qui è stato raggiunto un accordo, come avviene commercialmente come azienda”.

Gigi Mitre ha affrontato Martha Valcarcel durante il soggiorno di Millet Figueroa in Argentina.

A questo proposito, ha detto il compagno Rodrigo González È stato chiaro e ha affermato che non c’è niente di sbagliato nel far parte di un’ascesa e di una carriera Miglio in Argentina. “Non c’è dubbio che gli abbiamo fornito le strutture per essere in Argentina”, ha detto Gigi.

Queste parole provocarono allarme e irritazione in Martha Valcarcel, che non esitò a fermare Mitre e chiedergli di misurare le sue parole. Ha detto con entusiasmo: “Non gli hanno fornito alcuna facilitazione. Correggi il tuo vocabolario, devi correggerlo”.

Detto questo, Gigi ha difeso la sua posizione e ha confermato che il suo spettacolo prevedeva pagamenti mensili mentre Millet Figueroa era un personaggio di Baylando 2023. “Abbiamo pagato mensilmente per questo e non c’è niente di sbagliato in questo”, ha detto il conduttore.

Ha anche riferito che era popolare “Bellochin” Che ha dovuto accettare questo trattamento ed è stato sempre consapevole della situazione. “Rodrigo, come direttore, doveva dare il benestare. Ma voi insistete che sia una bugia”, ha spiegato.

Marta Valcarcel, Lei è chiaramente emozionata e afferma che quello che hanno raggiunto è stato un accordo tra i canali, che ha portato alla separazione di una sorta di beneficio da sua figlia. Ha aggiunto: “Qui è stato concordato che avrebbero avuto il diritto di trasmettere il programma”.

Gigi Mitri Lei non è rimasta in silenzio e ha continuato a difendere la sua posizione, sostenendo che le sue parole o la sua versione non hanno sminuito il lavoro della Millett all’estero, ma ha sottolineato che quanto detto prima non era falso.

La madre di Millet Figueroa conferma che la modella non ha mai avuto un fidanzato prima. IG Millet Figueroa

“Lei veniva pagata mensilmente per potersi mantenere lì, e cosa c’è di sbagliato in questo? Il programma l’ha aiutata a restare lì. Con Rodrigo è stata presa la decisione, perché parlerò, il che è una bugia, anche se Valcarcel ha rifiutato di accettarla.

Poiché non hanno raggiunto un accordo su questo tema, Gigi Mitri Decise di non insistere, sottolineando che Martha non avrebbe ascoltato ciò che aveva detto, anche se aveva ragione e non ci trovava nulla di offensivo. Tuttavia il momento sembrava molto teso.