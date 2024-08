Ginevra Ena, la più piccola di Alessandro Lecchio, compie otto anni: il grande sostegno del padre e l’eterno occhio destro del fratello Alice

Ginevra Ena, figlia di Alessandro Lecchio e Maria Palacios, in una foto d’archivio (Europa Press)



Il tempo passa in un batter d’occhio. Ne è consapevole Alessandro Lecchioche è sabato 17 agosto Festeggiamo l’ottavo compleanno della sua piccola figlia Ginevra Ena Condivide una figlia con Maria Palacios. L’unica volta che la famiglia ha scattato foto pubbliche con la ragazza è stato il giorno della sua nascita, nel 2016. Da allora non si conoscono quasi più dettagli della sua vita, ad eccezione di quelle foto che pubblicano di tanto in tanto attraverso le loro reti. sociale.

Queste foto segrete non mostrano il volto di Ginevra Ena, ma rivelano alcune delle sue caratteristiche, come ad esempio I suoi abbaglianti capelli biondi o il suo carattere aristocratico e la sua naturale eleganza Dai loro genitori. Altri scatti mostrano la bambina che fa esercizio con i cugini sulla spiaggia, il che ci porta a concludere che adora andare in spiaggia d’estate, soprattutto in Galizia, paese natale di sua madre.

Ginevra mostra anche un grande gusto per gli animali e l’arte, poiché qualche mese fa suo padre ha condiviso un post in cui la si vedeva godersi un laboratorio d’arte con un amico. Tuttavia, Le foto che attirano maggiormente l’attenzione sono quelle in cui appare il membro più giovane della famiglia insieme al fratello, Alice Lekiomorto il 13 maggio 2020 a causa del sarcoma di Ewing, un tipo di cancro che colpisce le ossa e/o i tessuti molli che le circondano.

Quando Alice morì due anni dopo a causa della malattia, Ginevra Inna, che Era il suo occhio destroAveva appena tre anni. La sua perdita fu un colpo irreparabile per la sua famiglia e i suoi amici, tanto che la sua unica figlia avuta allora da Maria Palacios divenne il suo grande sostegno e il motivo principale del suo sorriso. Da allora collaboratore di vediamo, Si è concentrato sulla sua famiglia e… Continua a mantenere viva la memoria di suo figlioRicorda momenti come quelli che è solito condividere con tutti i suoi follower sul suo account Instagram.

Alice aveva un rapporto molto speciale con la sua sorellina, Tanto che è il suo padrinoMentre Ana Rosa Quintana è la sua madrina. Inoltre, i suoi social network sembravano un murale su cui postava foto con Inna, alla quale sorrideva sempre e che era un terremoto molto carino e di cui non si annoiava mai. Senza dubbio ci mancherà moltissimo oggi quando la bambina spegnerà le otto candeline sulla sua torta.

Ana Obregón ha riacquistato il desiderio di vivere dopo essere diventata nonna attraverso la maternità surrogata con nascita Anna Sandra è la figlia postuma di Alice Lekio. La nascita della bambina, nata il 20 marzo a Miami, ha portato sorrisi ed emozioni nel mondo dei vivi. Alessandro Lecchio ha però rifiutato ogni tipo di contatto con la nipote, nonostante il legame che aveva con lei.

Fino ad oggi non è noto se la conduttrice televisiva sapesse poco di Anna Sandra o no. Quello che è certo è che lui non era presente al battesimo della ragazza, nonostante l’attrice lo avesse esplicitamente invitato. “È vero che ci ha scritto ed è vero che non ho risposto, perché non era necessario. Tutti, lei compresa, Sapevo che non ci sarei stato. “È ridicolo andare oltre l’ovvio”, ha detto nello spazio. vediamo, Spiegando che se avesse avuto intenzione di avvicinarsi ad Ana Obregón e alla bambina, lo avrebbe fatto “a porte chiuse”.