Giocatori colombiani che possono adattarsi meglio all’altezza della Bolivia

Roger Martinez ha segnato per la Colombia l’ultima volta che i Tricolori hanno visitato la Bolivia alla grande. Foto: EFE

La nazionale colombiana si prepara ad affrontare Bolivia e Cile nelle qualificazioni sudamericane. Il tecnico Nestor Lorenzo ha annunciato la sua lista di 29 giocatori, e tra questi ci sono state alcune novità, e sembra che il tecnico valuterà l’utilizzo di una squadra mista. a El Alto. .

Sono presenti in questo appello alcuni calciatori con una memoria o un’impronta o che attualmente giocano in una città con caratteristiche simili e qui li esaminiamo riga per riga.

I convocati da Lorenzo potrebbero adattarsi meglio a El Alto

Tutti e tre i portieri sono stati convocati nella nazionale colombiana Sanno benissimo cosa vuol dire giocare nelle città alte, e lo sono entrambi attualmente Álvaro Montero Piace Kevin Mayer Giocando in posti sopra i 2.000 metri, il primo a Bogotá e il secondo a Città del Messico, il portiere titolare rimarrà sicuramente tale. Camillo Vargasla cui altezza con l’Atlas a Guadalajara è di 1500 metri, ma chissà bene cosa vuol dire giocare in queste condizioni, visto che ha avuto una lunga carriera in passato con il Santa Fe a Bogotà.

In difesa ci sono anche due giocatori convocati che attualmente giocano ad alto livello Da Città del Messico e che può adattarsi meglio a giocare per la nazionale boliviana. È centrale Wheeler Dita Cruz Azul, terzino sinistro Cristiano Borja Da “Le aquile d’America”. Ci sono anche giocatori importanti nella lista dei convocati, come nel caso di Santiago Arias che inizialmente ha difeso la maglia dell’Equidad a Bogotá. Inoltre, va notato che nell’ultima partita della Colombia, durante la visita della Bolivia, in zona difensiva erano presenti Davinson Sanchez e Daniel Muñoz, i due giocatori attualmente convocati.

A centrocampo ci sono anche giocatori che possono adattarsi meglio alle condizioni di El Alto a oltre 4.000 metri di altitudine. Anche Nelson Diosa, la grande sorpresa dell’invito, gioca a Città del Messico con il Pachuca. Ci sono altri giocatori in questa zona del campo che hanno giocato in passato in città d’alta quota come Matheus Uribe quando giocava per l’America messicana, Kevin Castaño quando vestiva i colori del Cruz Azul e Jorge Carrascal con la squadra . I suoi inizi furono a Millonarius. Tra quelli menzionati in precedenza, Uribe ha giocato l’ultima partita della Colombia a La Paz.

In attacco la situazione è solo più complicata Ruggero Martinez Ha quella memoria alta che Lorenzo ha cercato convocandolo. L’attuale attaccante del Racing ha giocato a lungo in America, in Messico e sarà sicuramente titolare, perché nell’ultima visita della Colombia in Bolivia nelle qualificazioni ha segnato il gol in quello che era. un pareggio per 1-1.