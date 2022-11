Giochi aggiunti a Xbox Game Pass: Football Manager 2023, Return to Monkey Island e altro ancora

Xbox Game Pass ha presentato il suo catalogo rinnovato per le prime due settimane di novembre Il servizio in abbonamento includerà 10 nuovi titoli in modo che i suoi utenti possano giocare senza costi aggiuntivi. L’elenco, con proposte per i generi più diversi, aggiungerà alcuni titoli dal giorno in cui sono stati lanciati, in modo che i giocatori possano accedervi sin dal primo momento.

Ecco come hanno presentato i 10 giochi che arriveranno al servizio in abbonamento:

The Legend of Tianding (Cloud, Console, PC) – Ora rilasciato

Disponibile lo stesso giorno del lancio con Game Pass: siamo all’inizio del XX secolo e Taiwan è sotto il controllo dell’Impero giapponese. Gioca nei panni del leggendario fuorilegge ed eroe popolare Liao Tianding mentre ti fai strada attraverso le colorate strade di Taipei in questo picchiaduro a scorrimento laterale.

The Walking Dead: A New Frontier – The Complete Season (PC) – Disponibile ora

Gioca nei panni di Javier, un giovane determinato a trovare la famiglia che lo ha derubato, e incontra una giovane donna che ha anche subito una perdita inimmaginabile. Il suo nome è Clementine e il tuo destino e il suo si uniranno in una storia in cui ogni decisione che prendi sarà l’ultima.

The Walking Dead: Michonne – La stagione completa (PC) – Disponibile ora

The Walking Dead: Michonne – La serie The Telltale Miniseries vede protagonista l’iconico personaggio con la lama dei fumetti più venduti di Robert Kirkman. Ossessionata dal suo passato e alle prese con una perdita e un rimpianto inimmaginabili, la storia esplora l’assenza di Michonne tra la 126a e la 139a edizione dei fumetti.

Ghost Song (Cloud, Console, PC) – Disponibile dal 3 novembre

Disponibile lo stesso giorno del lancio con Game Pass: sulla desolata luna di Lorient, un Deadsuit che dorme a lungo si risveglia dal suo sonno. Viaggia sotto la superficie in un’avventura 2D suggestiva di scoperta di sé, antichi misteri e terrore cosmico. Esplora grotte tortuose e acquisisci nuove abilità per scoprire i segreti sepolti da tempo di questo strano mondo.

Football Manager 2023 (PC) – Disponibile dall’8 novembre

Il gioco è disponibile lo stesso giorno del suo lancio con PC Game Pass: Football Manager 2023 ti avvicina al gioco, dai fan che vivono e respirano ogni partita al tabellone dell’avversario, ai giocatori e agli allenatori. Ottieni il supporto dei tifosi superando in astuzia i tuoi avversari e vincendo sul campo.

Console di Football Manager 2023 (Cloud, Console, PC) – Disponibile dall’8 novembre

Disponibile lo stesso giorno del lancio con Game Pass: diventa la star di Football Manager 2023 Console, recentemente rinominata per questa stagione. Precedentemente chiamata Xbox Edition, questa versione dedicata di Football Manager si concentra sulle aree più importanti del calcio: il mercato, il tabellone delle tattiche e lo stadio.

Ritorno a Monkey Island (cloud, console e PC) – Disponibile dall’8 novembre

Return to Monkey Island è un ritorno inaspettato ed emozionante del creatore della serie Ron Gilbert che continua la storia dei leggendari giochi di avventura The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge sviluppati in collaborazione con Lucasfilm Games.

Vampire Survivors (Console) – Disponibile dal 10 novembre

Vampire Survivors in arrivo su Xbox! Entra a far parte della versione completa oggi con PC Game Pass! Unisciti all’azione, uccidi migliaia di creature notturne e sopravvivi fino all’alba! Il mondo horror gotico di Vampire Survivors ti lancerà addosso orde di mostri implacabili: fai le scelte giuste o affidati alle tue abilità e armi preferite per cambiare rapidamente le sorti dei tuoi nemici.

Pentimento (Cloud, Console e PC) – Disponibile dal 15 novembre

Disponibile lo stesso giorno del lancio con Game Pass: da Obsidian e Xbox Game Studios, ti invitiamo a far parte di un vivace mondo illustrato ispirato a manoscritti miniati e grafica xilografica in un momento in cui l’Europa è al crocevia di grandi cambiamenti. Politico. Segui le orme di Andreas Mahler, un maestro artista tra omicidi, scandali e intrighi nelle Alpi Bavaresi. Scegli il tuo background, influenza un mondo che cambia e sopporta le conseguenze delle tue decisioni in questa avventura narrativa.

Somerville (console e PC) – Disponibile dal 15 novembre

Disponibile lo stesso giorno del lancio con Game Pass: sulla scia di un’altra conquista del mondo che ha lasciato il mondo in un disastro, devi trovare i mezzi per riunire la tua famiglia. Esplora un mondo e un’atmosfera ricchi, insieme alle intime ricadute di un conflitto su larga scala, in un’esperienza narrativa fantascientifica artigianale ambientata in un pericoloso ambiente rurale.

Inoltre, aspettati giochi che non saranno più disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass dalla prima parte di novembre. Lo faranno l’8 novembre Football Manager 2022 (computer) e Football Manager 2022 Edizione Xbox (cloud, console e PC).

A partire dal 15 novembre, ci sono cinque partite che non possono più essere giocate senza costi aggiuntivi: l’arte del montaggio (cloud, console e PC), fae tattiche (cloud, console e PC), Il prossimo ribelle spaziale (cloud, console e PC), Ad un passo dall’Eden (cloud, console, PC) e Superlandia (cloud, console e PC).

