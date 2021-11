Giochi di Midwick dei colombiani in Italia, Spagna, Inghilterra e Scozia

Inghilterra, Italia, Spagna e Scozia assisteranno alla partita martedì, mercoledì e giovedì. Everton-Liverpool è una delle partite più emozionanti in calendario per i calciatori colombiani.

*Martedì

– Lega d’Italia

Gruppo di Duan Zapada e Luis Fernando Muriel Di fronte a una delle neopromosse, ha dato una buona spiegazione e fino ad oggi è sfuggito alle posizioni di retrocessione. In tutta Bergamo Alla ricerca di una vittoria per continuare nei primi posti del campionato e cercare di avvicinarsi al leader, Napoli. Nersuri è al quarto posto A bordo Con 28 punti.

squadra di Juan Guillermo Quadrato Visita la Salernitana, Un gruppo che è nell’ultima fase del calcio, è molto determinato a mantenere quel tipo perché finora ha aggiunto solo 8 punti.

Servono tutti e tre i punti per recuperare dai bianconeri Sconfitta ad Atlanta E tornare alle fasi di qualificazione per le Coppe dei Campioni. I torinesi sono ora settimi in classifica con 21 unità.

-Copa del Rey

Sebbene il gioco non presentasse molte difficoltà per tutti i colombiani Carlos Paca e Louis Suarez Potrebbe esserci l’opportunità di aggiungere minuti. Gli attaccanti possono stare sulla panchina dei sostituti e, se necessario, possono suggellare una vittoria impeccabile.

* Mercoledì

-Premier League

Galleria di Juan Camilo ‘Kucho’ Hernandez conquista il Chelsea, Presidente del campionato al Vicarage Road Stadium. Casella locale Ho bisogno di vincere per ottenere dei punti dai posti spinti. colombiano Ancora incapace di conformarsi Il calcio inglese e l’allenatore italiano Ranieri sono una delle opzioni sulla panchina alternativa. Ha giocato quattro partite da titolare e sei da sostituto in questa stagione con gli attaccanti che hanno segnato un gol..

Derby della città Il colombiano Jerry Mina potrebbe tornare, Infortunato e non ha giocato nelle ultime partite della squadra inglese. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

In questo periodo il difensore continua ad allenarsi con la squadra, in attesa che l’allenatore Rafa Benitez ritorni in campo al momento opportuno.

– Lega d’Italia

La partita più complicata sarà la squadra colombiana David Ospina dovrebbe guardare da spettatore la squadra che ha battuto il Milan. La squadra Sky sta uscendo come unica leader del campionato Vittoria contro la Lazio.

La squadra napoletana ha bisogno di una vittoria per farcela da sola, e le sue più grandi rivali possono incidere sul primo posto senza far spendere punti.

– Campionato scozzese

Squadra in avanti Alfredo Morelos Visita uno dei locali situati nel centro Programma. L’intera città di Glasgow è in testa alla Scottish League e manterrà il vantaggio di 4 punti in caso di vittoria. celtico.

L’attaccante colombiano giocherà la sua tredicesima partita nel torneo locale Ha segnato quattro gol.

* Giovedi

-Premier League

Gli Spurs hanno bisogno di una vittoria per essere i numeri uno Continua a qualificarti per il campionato e le coppe europee. è un Opportunità per Davinson Sanchez Aggiungi di nuovo i minuti In una squadra dove la loro situazione è sempre più difficile.

difensore colombiano Non ha giocato per il campionato inglese dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Arsenal 26 settembre 6. Ha partecipato alla UEFA Conference League il 25 novembre. Sconfitta per 2-1 contro NS Mura.

-Copa del Rey

Gruppo di Radamel Falcao Garcia Ci sarà azione in uno dei primi turni del torneo, quindi è improbabile un ritorno al fronte questo giovedì. È possibile Torna il prossimo fine settimana contro l’Espanyol Nel campionato spagnolo.