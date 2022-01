Giochi esclusivi per PlayStation 5 in arrivo nel 2022

questo è tutto giochi per ps5 Il più atteso e L’esclusiva che vedremo quest’anno su console . Scrivi bene le date, perché il 2022 è affollato in arrivo.

Orizzonte proibito a ovest

dopo il successo Alba di Orizzonte ZeroGuerrilla Games ha messo tutta la carne alla griglia fino a quando questo titolo non raggiunge PlayStation 5 nel miglior modo possibile, e la verità è che non potrebbe sembrare migliore di questo sequel. Nel video promozionale puoi vedere un file salto grafico Ha guadagnato il franchising, questa volta, in Mondo postapocalittico dominato da macchine E dove esistono ancora creature come i dinosauri. Non dovrai aspettare molto per questo gioco, perché lo avremo tra un solo mese, cioè 18 febbraio 2022.

Ragnarok, dio della guerra

Quest’anno avremo anche un sequel di God of War. Poco si sa al momento di questo titolo, a parte il fatto che il grande Kratos si trasferì dall’Olimpo a paesi nordici per finire i loro esseri mitici. A quanto pare, il gioco arriverà dopo la metà dell’anno. Molto probabilmente, ne sapremo di più su questo videogioco durante l’E3.

GhostWire: Tokyo

Quando Microsoft ha acquisito Bethesda, ha acquisito anche Giochi di tango, Sviluppatore GhostWire. Tuttavia, questo non ha cambiato i piani per questo titolo, che Rimarrà un’esclusiva per PS5 Anche se uscirà anche su PC. questo è l’indirizzo La prima persona a lavorare Deve ancora confermare una data di uscita e stiamo aspettando che il suo trailer finale venga rilasciato questa primavera. Nel gioco, dovremo affrontare cosayokai, Alcuni spiriti oscuri che hanno conquistato la città di Tokyo. Il titolo è da usare per la fisica e per Paesaggio e architettura Che può essere visto nel trailer rilasciato lo scorso anno.

libro di prua

Fry Holland è una normale ragazza di New York che un giorno viaggia magicamente per il mondo. Fantastico di Atena. Questo titolo, prodotto da Square Enix e Luminous Productions, è un gioco di ruolo open world Pieno di creature fantastiche e segreti da risolvere. È uno dei giochi più attesi di quest’anno, a cui si è assistito Gestore inesplorato per il progetto. Possiamo giocare da 24 maggioSiamo sicuri che non ci deluderete.