Giochi Olimpici di Parigi 2024: luoghi distintivi che ospiteranno eventi sportivi

Il Gran Palazzo

Mentre la Francia si prepara Per i XXXIII Giochi Olimpici, Parigi Ha intenzione di mettere in mostra il suo vasto patrimonio culturale. I Giochi Olimpici del 2024, che inizieranno il 25 luglio 2024, promettono di essere un'occasione epocale per la città con concorrenti e spettatori da tutto il mondo che lo aspettano. Utilizzando l'approcciopioniere,Parigi 2024 mira a reinventare l’esperienza olimpica allontanandosi dagli stadi tradizionali e “integrando lo sport nel tessuto della città”. Dal famoso Grand Palais alla Torre Eiffel, dai Giardini di Versailles all'iconica Place de la Concorde, luoghi iconici in tutto il mondo ospiteranno i Giochi del 2024.

Il Gran Palazzo

Per gentile concessione delle Olimpiadi | Palazzo della Macinazione

Costruito originariamente per l'Esposizione Universale del 1900, il Grand Palais è un importante punto di riferimento storico noto per il tetto e la navata in vetro. In occasione dei XXXIII Giochi Olimpici, la sede verrà trasformata per ospitare vari giochi sportivi. Il tradizionale museo, costituito principalmente da scherma e taekwondo, diventerà un palcoscenico iconico per spettatori e atleti nel cuore di… Parigi.

Torre Eiffel e Campi di Marte

Per gentile concessione delle Olimpiadi | Stadio della Torre Eiffel

Il Campo di Marte, un parco lussureggiante che si estende dalla Torre Eiffel all'École Military, ospiterà gli eventi olimpici quest'estate. Sebbene le aree verdi siano spesso utilizzate come spazi pubblici, l'area ospiterà gare di judo e wrestling. Estendendosi fino alla Torre Eiffel, gli atleti di beach volley gareggeranno all'aperto sotto questo iconico punto di riferimento memoriale.

Piazza della Concordia

© Olimpiadi | Concorde

Famosa per le esecuzioni con ghigliottina della Rivoluzione francese e come luogo di celebrazione della vittoria alla fine della prima guerra mondiale, Place de la Concorde è la piazza pubblica più grande di Parigi. Per le Olimpiadi del 2024, l'arena ospiterà eventi di break racing, pattinaggio, arrampicata sportiva, basket 3×3 e BMX freestyle. Con gli sport urbani integrati, Il luogo spera di portare un significato ed un'esperienza culturale completamente diversi.

Palazzo di Versailles

Tramite Shutterstock | Misterflad | Palazzo di Versailles

Il Palazzo di Versailles fu originariamente costruito durante la monarchia francese per mostrare la sua grandezza e servì come residenza reale e sede del governo fino alla Rivoluzione francese. Oggi è patrimonio dell'UNESCO e si prepara a ospitare gare di equitazione e moderne gare di pentathlon Olimpiadi del 2024. Secondo il sito ufficiale, sono in corso progetti di restauro e costruzione di strutture temporanee in preparazione all'afflusso di visitatori. in estate. Ciò include il restauro della Porta d'Onore e dei tetti dell'ala nord, nonché la creazione di una nuova area di accoglienza nei giardini.

Stadio Roland Garros

Tramite Shutterstock | Leonard Zhukovsky | Stadio Roland Garros

Il Roland Garros è famoso per ospitare gli Open di Francia, un torneo annuale di tennis che si tiene a Parigi, e ospiterà i Giochi Olimpici del 2024. Il sito si estende su 12 ettari e dispone di 18 campi in terra battuta. Quest'estate ospiterà le gare di boxe e tennis dei Giochi Olimpici. Parigi.

Piazza Disabili

Tramite Shutterstock | Jean-Luc Ichard | Piazza Disabili

Situata a nord del famoso Hotel des Invalides, l'Esplanade des Invalides è spaziosa Area verde Originariamente utilizzato per esercito. Nel corso del tempo, il luogo è diventato una delle mete di intrattenimento preferite nel cuore di Parigi. Nel 2024, l'Esplanade des Invalides diventerà la sede principale degli eventi di tiro con l'arco e semi-arco.

Stadio di Francia

Tramite Shutterstock | Ampio gratuito 33 | Stadio di Francia

Famoso per aver ospitato la finale della Coppa del Mondo del 1998, lo Stade de France è lo stadio più famoso del paese. Come simbolo di eccellenza sportiva, è diventato un luogo di fama mondiale. In Parigi 2024Ospiterà gare di rugby a sette e di atletica leggera nel 2024, sperando di offrire un'esperienza olimpica indimenticabile.