Gioco del cubo. La console Nintendo compie 20 anni

Sappiamo già com’è la vita: in un minuto sei un giovane, vigoroso ventenne, che vuoi liberarti nel mondo e farti strada; Crea nuove relazioni, trova un lavoro e magari affitta anche la tua prima casa.

Tutta la vita davanti a noi! quindi boomImprovvisamente hai quarant’anni, gli ultimi due decenni sono stati sfocati e, come se non bastasse, un maniaco di Internet dice che la console Nintendo GameCube Ha 20 anni.

Potresti pensare che questi dati non possano essere veri; E molti di noi probabilmente ricordano ancora vividamente di aver letto della console piena di riviste e del thriller insignificante prima di preordinare quella bellissima scatola di gioco solo pochi anni fa. Nintendo ha sempre dimostrato di essere un leader canaglia.

Palazzo di Luigi. Zelda: ¡Wind Wicker! Smash Bros. Metroid Prime. Tutti questi giochi sembrano molto nuovi e molto moderni; Ma è solo questione di pensare che questi titoli indimenticabili hanno vent’anni… qualsiasi cosa abbastanza vecchia da bere, fumare, sposarsi e arruolarsi nell’esercito (almeno in alcuni paesi).

È stato tutto un po’ sorprendente, se siamo onesti. Dove sono finiti tutti gli anni? Nel frattempo, qui è possibile trovare un piccolo elenco dei migliori giochi GameCube, nonché un’analisi della storia e dell’influenza del dispositivo. La macchina ora ha 20 anni.

Questa era la quarta console di Nintendo, Piazza quadrata possiamo goderci i giochi per la prima volta piccolo disco, respingendo così le mitiche cartucce entrate nella storia. Con un processore centrale basato su IBM PowerPC e anche utilizzando la tecnologia DVD in un lettore Matsushita Ha avuto un’influenza sul suo debutto il 14 settembre 2001 in Giappone, superando la precedente generazione di console.

Metroid Prime (Retro Studios, 2002) Zelda: Wind Wicker (Nintendo, 2002) Resident Evil (Capcom, 2005) Pikmin 2 (Nintendo, 2004) Zelda Twilight Princess (Nintendo, 2006) Super Smash Bros. Millie (Nintendo, 2002) Star Wars Rogue Leader (LucasArts, 2002) Super Mario Sunshine (Nintendo, 2002) Mario Paper e la porta del millennio (Nintendo, 2003) Luigi’s Mansion (Nintendo, 2002)

