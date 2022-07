Giorgia Meloni, l’ultra che può guidare l’Italia

Quando Mario Draghi tornò a Palazzo Sigi dopo il suo tradimento in Senato, Giorgia Meloni esultò in un palco in piazza Vittorio, sulle Esculline romane. La notte più difficile di Draghi è stata piacevole per il leader di estrema destra della Fratellanza italiana, che da tempo giocava con l’idea di una svolta elettorale.

“Ricordo che le persone mi guardavano dall’alto in basso perché non capivano niente di politica…”, ha detto. E ha avvertito: “Ho delle idee su come dovrebbe essere governato questo Paese. Si vota tra due mesi, giusto è pronto”.





leggi di più

Anna Bhuj

Come ministro di Berlusconi, ha beneficiato di essere l’unico a opporsi a Draghi

Meloni, 45 anni, guida con il 22,4% dei voti. Se non cambia nulla da qui al 25 settembre, le previsioni dicono che una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega di Matteo Salvini e Forza Italia di Silvio Berlusconi potrebbe facilmente governare. I loro regolamenti interni specificano che – a meno che non cambino – il primo tra loro elegge il Presidente del Consiglio. Meloni è la prima donna ad avvicinarsi al capo dell’amministrazione italiana.

A 29 anni Meloni non è estraneo al ministro della gioventù di Silvio Berlusconi. La Fratellanza d’Italia fu il successore politico del Movimento Sociale Italiano neofascista (MSI) formato dagli alleati di Mussolini nel 1945. Non è un segreto che tra i suoi seguaci c’è molta nostalgia per lo stato fascista. La nipote del dittatore, Rachel Mussolini, è consigliere di partito a Roma.

Silvio Berlusconi reagisce al termine dell’incontro con Matteo Salvini e Giorgia Meloni REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Alle elezioni del 2018 Meloni non ha ottenuto il 4% dei voti e la sua formazione è stata vista come il fratellino di Lega e Forza Italia. Ma la sua tenacia nel non voler lasciare l’opposizione ha dato i suoi frutti in questi cinque anni. Condivide con la Lega la sua visione radicale dell’anti-immigrazione e della difesa dei valori cristiani dell’Europa, ma la sua proposta ultraconservatrice è più simile a Diritto e Giustizia in Polonia che a Marine Le Pen in Francia. Meloni grida “Dio, patria e famiglia”. Perché ha rifiutato di far parte del governo di unità di Mario Draghi – lui

C’era solo una persona a dirgli di no: graffiare l’elettorato disilluso di Salvini, in bilico tra populismo e lealtà all’amministrazione.

Ma Meloni, animale politico, ha capito bene che era giunto il momento di creare una “opposizione patriottica” a Mario Draghi e lo ha sostenuto nei momenti chiave, come la sua risposta alla guerra in Ucraina. A differenza di Salvini, che è stato fotografato con indosso le magliette di Vladimir Putin, Meloni è uno dei preferiti degli ultraconservatori americani, che lo invitano al CPAC, l’evento annuale dei conservatori mondiali.





leggi di più

Anna Bhuj

Non ha mai combattuto in luoghi moderati

“Ha investito molto in questi rapporti e anche il Dipartimento di Stato ha deciso che questo è accettabile. La mia impressione è che avrà grossi problemi con Francia e Germania”, dice Giovanni Orsina, professore di scienze politiche all’Università Luis Guido Carli. A Madrid, il suo alleato, Vaux, lo invita al suo convegno radicale a Roma. Ha anche invitato a partecipare l’ex consigliere di Donald Trump Steve Bannon o il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Dal 2020 è leader del Partito dei Conservatori e Riformisti Europei. Meloni ha partecipato a un raduno della campagna Vox in Andalusia.

Nato a Carpatella, quartiere popolare di Roma, nel 1977, Meloni è stato circondato da donne dopo che suo padre le ha abbandonate per andare alle Isole Canarie. Deve presentarsi al mercato di Porta Portis o lavorare come domestica per aiutare a casa. Aveva appena 18 anni quando si unì alla gioventù neofascista del MSI. Da lì è passato alla Federazione Nazionale. Non ha mai combattuto in luoghi moderati.

Le sue opinioni sulla protezione delle donne hanno molto a che fare con il nazionalismo di Marine Le Pen – anti-immigrazione perché si dice attacchi le donne – e non esita a rivendicare la sua maternità come strumento politico. Quando era incinta della sua candidatura a sindaco di Roma nel 2016, Berlusconi le disse che una madre “non poteva svolgere un ruolo così importante”. Quindi ha ottenuto il 21% dei voti, il doppio del candidato del suo mentore. Ora sta cercando di ammorbidire la sua immagine. Ha pubblicato un’autobiografia di successo, Sono Georgia . Il titolo è stato tratto da una parte di un testo del 2019 che alcuni dj hanno inavvertitamente colpito in rete. “Hanno segnato un autogol”, ha detto, “e mi hanno dato una popolarità tra i giovani che non mi aspettavo”.





leggi di più

Anna Bhuj