Giorgio Armani ottiene il massimo riconoscimento in Italia

Emily è nata nel 1934 nella città di Piacenza. Armani Ha fondato la sua prima azienda nel 1975 con il collega architetto Sergio Galliotti negli affari e nella vita. Visione minimale di lusso riservato progettista Venire Definisci la moda degli anni ’90, Sia per la semplicità che gli ha portato Cucitura maschile Come glamour sensibile Dalla tua linea Moda, Che lo ha reso parte del tappeto rosso. Nell’ultima decade, Armani È stato esteso al settore alberghiero, sportivo, dell’interior design e della ristorazione. Essendo nuovo di zecca nel marchio di lusso del 21° secolo, queste aziende non solo ti hanno reso milionario, ma sono cambiate. Armani In Designer di origine italiana Il più riuscito di tutti i tempi.

Destinatari precedenti Cavalieri di Gran Croce Ce ne sono solo due nel mondo della moda: Valentino Caravani e Museo Prada Rispettivamente nel 1986 e nel 2015. Per ArmaniTuttavia, ricevere il premio non è solo una celebrazione della sua illustre carriera di designer, ma anche un riconoscimento dei suoi sforzi di una vita per promuovere l’industria creativa italiana sulla scena mondiale e dei suoi sforzi per tornare nel suo amato paese. Ha una lunga storia di sostegno a enti di beneficenza. L’anno scorso, Armani Ha donato $ 2,2 milioni agli ospedali locali nella lotta contro il virus corona Fondazione Giorgio Armani, Creato nel 2016, segue la lunga storia del designer nel sostenere le cause sociali, inclusa la lotta contro l’HIV/AIDS e la povertà infantile.

10 volte maestro del guardaroba del grande schermo di Giorgio Armani

A quanto pare, la cerimonia di ieri non è stata segnata Una pietra miliare nella vita di Armani, C’era anche un significato più emotivo. “Sono orgoglioso di rappresentare l’Italia, e sono orgoglioso di ricevere questo prestigioso titolo, che il Presidente mi assegna a nome di tutto il Paese”, ha detto.