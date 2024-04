Giornata Finanziaria: Con il Grupo Galicia al timone, le azioni continuano a salire

Le azioni argentine hanno toccato i livelli più alti in dollari da giugno 2018.

Le società del mercato azionario argentino hanno mantenuto la loro serie di rialzi questo martedì grazie alle aspettative positive sul futuro finanziario locale, incoraggiando gli acquisti con rendimenti interessanti con i rischi del paese ai minimi storici in quasi quattro anni.

Inoltre, l'acquisto da parte del colosso di HSBC Argentina Gruppo finanziario della Galizia Le sue azioni, divenute le protagoniste del round, si sono rafforzate nelle prime contrattazioni. ADR della principale banca privata del nostro Paese Anticipo 3,5%Nel 28,69 dollari a Wall Street, il prezzo più alto da luglio 2019.

Indice di riferimento Merval di Standard & Poor Borsa e commercio di Buenos Aires È aumentato dell'1,9% a 1.253.210 unità, dopo essere salito dell'1,3% il giorno precedente e aver registrato un balzo di quasi il 20% nel mese di marzo. Le azioni del Grupo Galicia sono aumentate del 3,4% in termini di peso sul mercato locale.

L'indice S&P Merval registrerà un guadagno del 34,8% in pesos nel 2024, e del 25,4% in dollari, secondo il tasso “cash with regolamento” implicito nell'andamento dei tassi d'interesse argentini a Wall Street. Le azioni “liquide” sono aumentate dello 0,6% questo martedì, raggiungendo una media di 1.045,09 dollari. Lui Merval in dollariRaggiungere 1197 punti Livello più alto dall’11 giugno 2018.

Banco Galicia e la sua società madre Grupo Galicia hanno acquistato l'attività della filiale locale della HSBC International Bank per circa 475 milioni di dollari, più un debito subordinato compreso tra 75 e 100 milioni di dollari, hanno affermato le parti coinvolte nei documenti inviati alla borsa commerciale. Buenos Aires.

Fonte: Rafa Pursatil – Prezzi in dollari.

Il Banco Galicia ha informato questa mattina i mercati che il Banco Galicia sarà l'acquirente del 57,89% delle azioni dirette, mentre il Grupo Galicia acquisterà il restante 42,11%. Secondo la lettera, Banco Galicia e Grupo Galicia deterranno ciascuno il 99,99383% del capitale sociale e dei voti di: HSBC Bank Argentina SA e il 100% di HSBC Argentina Holdings SA, HSBC Participaciones (Argentina) SA, HSBC Global Asset Management SA e HSBC Seguros. De Vida (Argentina) SA e HSBC Seguros de Retiro (Argentina) SA

Per l'acquisto, il Banco Galicia pagherà 274.977.500 dollari USA e il Grupo Galicia pagherà 200.022.500 dollari USA con azioni di Classe B per HSBC LA rappresentata da ADR.

Nell'ambito del prezzo, Grupo Galicia acquista passività negoziabili per un valore di 75 milioni di dollari emesse da HSBC Argentina il cui creditore è HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, che scadranno nel 2027 e avranno un valore nominale di 100 milioni di dollari, a condizione che siano state precedentemente annullate.

Le obbligazioni globali in dollari hanno interrotto la serie rialzista con un leggero calo medio dello 0,3% a Wall Street (solo l'indice Global 2029 è salito dello 0,3%), con un calo Rischio Paese a 1220 punti Fondamentali, almeno da settembre 2020. I Bonaris, invece, hanno guadagnato in media l'1%.

Le obbligazioni sovrane negoziate sul mercato elettronico aperto (MAE) sono aumentate in media del 2,4% in termini di peso, dopo essere salite del 3,1% il giorno precedente, rispetto al rialzo del 2,4% della scorsa settimana e al guadagno di marzo del 12,5%.

Il portavoce presidenziale ha detto con sarcasmo che questo è “parte del cambiamento delle aspettative dell’Argentina e dei mercati riguardo alla direzione del Paese (…) e alcuni temono che tutto andrà bene”. Manuele Adorni Nella sua conferenza stampa quotidiana.

La Direzione Generale delle Statistiche e dei Censimenti del Governo di Buenos Aires ha riferito che nel mese di marzo, L'IPC della città ha registrato un aumento del 13,2%Mentre nel primo trimestre dell'anno ha registrato un aumento del 57,3%. Al contrario, la traiettoria annuale dell’inflazione a Buenos Aires ha raggiunto il 285,3%.

Il presidente ha indicato che il tasso di inflazione crollerà. Javier Miley Nel corso di una lunga intervista radiofonica, il suo obiettivo principale è stato quello di risanare i conti pubblici, un fatto quasi insolito nella storia moderna del Paese. Grazie al “più grande aggiustamento dell’umanità, pari al 12,5% del Pil”, affrontato durante il suo primo mandato presidenziale, spiega che “il tasso di cambio è in linea con la politica monetaria” e questo è il motivo dell’apprezzamento del peso .

Lui Il dollaro libero ha chiuso a 1.000 dollari In vendita con incrementi di 15 pesos o 1,5% al ​​giorno. Ad aprile è ancora negativo: ha perso 10 pesos, ovvero l'1%. Il divario di cambio con il tasso di cambio ufficiale, che è aumentato di 50 centesimi a 864,50 dollari, era del 15,7%.

In una sessione all’ingrosso con affari per un valore di 456,8 milioni di dollari nel settore monetario, la Banca Centrale ha concluso martedì il suo intervento con Acquisti per 242 milioni di dollari, pari al 53% del totaleCiò lasciava che i restanti 215 milioni di dollari fossero richiesti dagli importatori.

Pertanto, nel mese di aprile, l'autorità monetaria ha accumulato acquisti netti per un valore di 1,554 milioni di dollari. Inoltre esso, Prenotazioni Le partite internazionali si sono concluse martedì con un risultato Aumento da 138 milioni di dollari (+0,5%) a 29.041 milioni di dollariSi tratta dell’importo più alto dal 29 giugno 2023.