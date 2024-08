Giornata internazionale degli attori e delle attrici: perché si celebra oggi, 26 agosto?

Sii un attore o un’attrice È una professione impegnativa Professione, talento e tanta dedizione. Gli artisti hanno la capacità di incarnare i personaggi, trasmettere emozioni in modo convincente e commuovere il pubblico attraverso le loro esibizioni. È un mestiere artistico antico che richiede una preparazione continua e una dedizione assoluta.

L’Argentina ha una grande diversità di talenti recitativi, tanto che due produzioni nazionali hanno vinto il famosissimo Academy Award. da un lato, “Storia ufficiale” (1985)diretto da Luis Buenzo, È stato il primo film argentino a vincere un Oscar Miglior film straniero 1986. Protagonista di Norma Aleandro e Ettore AlterioIl film racconta la storia di una famiglia benestante che adotta illegalmente una ragazza, figlia di coloro che erano scomparsi durante l’ultima dittatura militare in Argentina. Famoso per la sua schietta condanna degli orrori del regime, il film è stato elogiato dalla critica internazionale ed è stato un successo al botteghino nel paese.

Quasi 25 anni dopo, Il segreto dei suoi occhi (2009), A Juan José Campanella, Lui Ha ricevuto lo stesso premio nel 2010Diventa il secondo film argentino a vincere questa categoria. Adattato da un romanzo Eduardo Saccheri Ed eroicamente Ricardo Darin e Soledad VillamilIl film ruota attorno a due giudici che cercano di risolvere un caso di omicidio avvenuto negli anni ’70, con una narrazione forte che unisce dramma, suspense e romanticismo. Il film ha catturato l’attenzione di pubblico e critica ed è diventato un fenomeno senza precedenti al botteghino cinema nazionale.

data 26 agosto Per commemorare Giornata internazionale degli attori e delle attrici Ha la sua origine nella forma San Genis A Romaun attore romano del III secolo che finì per diventare martire cristiano.

Si racconta che durante uno spettacolo teatrale davanti all’Imperatore DioclezianoGuinness ha eseguito una parodia del sacramento cristiano del battesimo. Nel bel mezzo dello spettacolo decise di ricevere le acque del battesimo, convertendosi così alla fede cattolica. Questo atto fu considerato una presa in giro dalle autorità romane Hanno condannato Genis alla tortura e alla fine lo hanno decapitato.

San Genio di Roma è la figura principale dietro la celebrazione

Da questo fatto, la Guinness Roma è diventata venerata prima Chiesa cattolica Come un santo Patrono degli attori e delle attrici. La sua immagine è solitamente rappresentata da una maschera teatrale e da uno strumento a corda, simboli dell’arte drammatica.

Scegliere il 26 agosto come Giornata internazionale degli attori e delle attrici è un omaggio a questo martire cristiano, che ha sacrificato la sua vita per portare la sua fede sul palco attraverso la recitazione. È un giorno per rendere omaggio a tutti quegli uomini e donne che dedicano loro il loro talento Esibizioni in teatro, cinema e televisione.

Questa celebrazione globale cerca di mettere in risalto il lavoro di attori e attrici, che hanno la capacità di incarnare personaggi, trasmettere emozioni e raccontare storie che sensibilizzano e divertono il pubblico. È un riconoscimento alla loro dedizione, disciplina e passione per questa antica arte.

In ArgentinaLui Giornata nazionale degli attori e delle attrici Viene commemorato ogni anno Secondo lunedì di maggiocome specificato Legge 24.171punito 30 A settembre A 1992 Per lui Congresso Nazionale.

Questa data è diventata rilevante perché coincideva con la consegna Premi PodestàÈ uno dei più alti riconoscimenti concessi Associazione argentina degli attori da 1991 Per mettere in luce gli artisti più importanti del panorama nazionale.

I fondamenti che hanno portato alla nascita di questa legge evidenziano l’importanza del ruolo svolto dagli attori e dalle attrici nella società. Il suo lavoro si distingue per “Salvare il passato ridando vita a uomini e donne famosi nella storia.”così come per “Prevedere il tempo in cui vivono e mostrarci i problemi della vita quotidiana attraverso personaggi comuni.”.

Inoltre, la legge indica Decreto firmato nel 1821 Per lui Generale José de San Martín In esso Difendere i diritti degli artisti teatraliche a quel tempo erano considerati “poco raccomandabili” e non potevano ottenere alcuni diritti civili e religiosi. San Martin lo ha sostenuto “L’arte del paesaggio non reca vergogna a chi la pratica.” E classificarlo come “Un’istituzione morale e politica di grande utilità”.

In questo modo, l’elezione del secondo lunedì di maggio come Giornata Nazionale dell’Attore e dell’Attrice in Argentina vuole rendere omaggio a questi professionisti delle arti dello spettacolo, sottolineando il loro inestimabile contributo alla cultura e all’intrattenimento del Paese.

L’Argentina ha introdotto nel mondo del cinema e del teatro grandi artisti, molti dei quali hanno ricevuto premi internazionali:

Norma Andrò Premio Oscar per “La Storia Ufficiale” a Cannes.

Ricardo Darín, L’eroe del romanzo “Il segreto nei loro occhi” ha vinto l’Oscar per il miglior film straniero.

Cecilia Roth, Migliore attrice agli European Film Awards per “Tutto su mia madre”.

Ettore Alterio attore in quattro film argentini nominati all’Oscar.

Graciela Borges Migliore attrice all’Avana per il film La Ciénaga.

Oscar Martinez Miglior attore a Venezia per “Il cittadino illustre”.

Alfredo AlconLeggenda del teatro e del cinema argentino, vincitrice di numerosi premi.

Questi grandi nomi hanno lasciato un’eredità inestimabile nelle arti dello spettacolo, promuovendo la cultura argentina in tutto il mondo.