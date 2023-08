Giornata storta per gli spagnoli agli US Open

Gli ultimi quattro Grandi Slam della stagione sono iniziati con l’amaro in bocca per i tennisti spagnoli, poiché solo due di loro si sono qualificati per il turno successivo dell’ultimo grande torneo della stagione tennistica 2023. Alsofa e Lamas Ruiz hanno vinto le loro partite, non senza difficoltà. Oggi è mercoledì, Rivolgiti ad altri quattro tennisti (Uno per il petto maschile e tre per il petto femminile).

Tra un’ora e 24 minuti Lamas Ruiz ha battuto due volte l’argentino Collarini 6-3 Nel primo turno di qualificazione per gli US Open. Nel frattempo ha giocato anche Jaume Munnar, protagonista nel primo turno ma svanito dopo aver perso il primo set. Kwakau ha superato il turno dopo aver vinto 7–5, 6–3. Dalle 17:00, girati Pedro Martinez contro il canadese Pospisilquesto è l’ultimo tennista spagnolo del tabellone maschile a giocare il primo turno preliminare.

Solo il divano sa cosa significa vincere la lotteria delle donne

Tennista spagnola, n. 144 del ranking WTA, È tornato dalla partita contro il tennista belga Kempen e ha vinto in tre set (4-6, 6-4, 6-4).diventando l’unico spagnolo al momento a vincere il primo turno preliminare. Erin Borrello, prima all’esordio, ha accusato lo sforzo del primo gruppoche è andato al tie-break e ha rinunciato all’ultimo set e ha ottenuto una ciambella contro l’americano Vickery (7-6 (8), 6-3, 6-0). Una situazione simile è accaduta a Romero ha sconfitto l’australiano Beryl dopo aver vinto il primo set anche al tie-break (7-6(6), 6-1, 6-2). Mentre Jessica Bouzas è andata dal meno al più nella partita contro gli ungheresi Babos (6-1, 4-6, 3-6).

girare oggi Parisas alle 21:30 contro il serbo-cipriotaE Martinez Ceres-American Lee alle 23:00 Allo stesso tempo, Pasolis contro l’australiana Rodionova, che sa già cosa vuol dire battere la tennista spagnola.