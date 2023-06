Giorni, ore e come vedi

IL Giochi Europei 2023 Si celebrano dal 21 giugno al 2 luglio in Polonia. Vi parteciperanno quasi 7.000 atleti provenienti da 48 Paesi del continente, che si sfideranno in 29 sport, di cui 21 olimpici in Parigi 2024.

Questo evento gioca un ruolo importante sulla strada per i Giochi Olimpici. Non sorprende che distribuirà quote dirette per Parigi 2024 in 10 discipline, e in altre sei assegnerà punti per la classifica olimpica. Inoltre, parteciperà a 12 campionati europei.

Nel caso arrampicataNel corso di quattro giorni, circa 100 atleti provenienti da 17 paesi si sfideranno in sei gare di medaglia; Tre nella categoria maschile e tre nella categoria femminile: Speed, Difficulty e Rock.

L’arrampicata è entrata nel programma olimpico delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Alberto Geni (Spagna) F Ganga Garnpreet (Slovenia) è diventato il primo campione in assoluto.

In attesa di Parigi 2024, il formato olimpico è cambiato e il sistema di velocità è stato separato da boulder e difficoltà, che si terranno in un unico evento combinato.

Scopri qui i giorni e gli orari delle gare e come assistere all’arrampicata ai Giochi Europei 2023.