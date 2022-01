Giovane malato di mente arrestato per aver accoltellato i genitori in Italia

Roma.- 28enne italiano, apparentemente con Problemi mentali, Carabinieri (polizia militare) è stato arrestato questo venerdì con l’accusa di aver accoltellato i suoi genitori in una città vicino a Milano (nord Italia).

I media locali hanno riferito che i genitori sono stati ricoverati in ospedale in condizioni critiche e il figlio è stato ricoverato in ospedale Reparto psichiatrico L’ospedale San Pablo di Milano è in attesa di vedere cosa deciderà il giudice.

Secondo la polizia, il giovane, che era ricoverato in un centro psichiatrico, ha subito una ferita al collo dei suoi genitori per ragioni sconosciute.

Dopo l’attacco, il giovane è scappato in auto ed è stato arrestato dagli agenti di sicurezza dopo essere stato inseguito, che si è concluso con un incidente che ha coinvolto un’altra auto, riferiscono le fonti.

I servizi di emergenza hanno ricevuto una chiamata d’allarme da un vicino e sono tornati a casa, dove si sono ritrovati Genitori gravemente feriti, Un uomo di 83 anni e una donna di 63 anni sono stati pugnalati al collo.

I feriti sono stati trasportati al Policlinico di Milano e all’Ospedale di Rojano, dove sono stati ricoverati in condizioni critiche.

