Giro di Italia 2022: Cosa è successo tra Rui Costa e ‘Maglia’ Juanpe Lopez?

UnoSi è svolto a metà della settima fase del Giro d’Italia Rui Costaciclista portoghese Emirati Arabi Uniti Con il passato Squadra MovieStarInsoddisfazione gesticolata per il leader spagnolo Juanpe Lopez. A fine giornata erano 59,5 chilometri, 5’28” davanti al gruppo che si era diviso.

Il portoghese ha sentito dei gesti dall’Andalusia e ha mosso la mano, è stato un pugile nelle prime fasi della tappa e ha subito vari attacchi che hanno messo in pericolo la sua leadership.

“Penso che gli Emirati Arabi Uniti, in particolare Rui Costa, abbiano chiesto molto al leader. Non so se ha ragione o torto. Ma Rui Costa credeva di avere il diritto di dirgli di fare qualcosa”. Anche se è giovane, non tratta così il leader”, ha detto, il che mi è sembrato irrispettoso. Juan Antonio Flecha in “La Montonera” di Eurosport Nell’interpretazione dei fatti. A suo avviso, senza ancora ascoltare le spiegazioni di Lopez, se Rui Costa avesse voluto lamentarsi di qualcosa, avrebbe dovuto farlo tramite il team manager.

Poi, venerdì sera alle 19:50, Giovanni Ha spiegato cosa era successo. “Ho un buon rapporto con Rui, vero. Era una tensione in gara. C’era una squadra in mezzo. Gli ho detto di passare. È stata colpa mia. Mi sono innervosito un po’ e poi mi sono scusato”. Dopo un palco dal vivo Trek Bike Europa.

Juanpe segue per primo in classifica

Fortunatamente per i suoi interessi, ‘Maglia’ è stato a sua disposizione dopo un’interessante giornata in cui ha vinto Jumbo. bowmann E non c’è cambiamento tra i favoriti della gente comune.