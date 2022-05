Giro di Italia 2022: La Marmolada giudice del Giro di Italia

CCome dicevamo ieri, Deve o non deve essere in Marmolada. Nell’ultima giornata di montagna, Giro ha dovuto aspettare gli ultimi due chilometri per essere disturbato da due attacchi al suo leader. L’ultima possibilità arriva per cercare di strappare Richard Carabas Maglia rosa

1:05 è un vantaggio per l’Ecuador Tre secondi su Michael Landa e Jay Hindley, secondi classificati. “Sono ancora ottimista”, ha ammesso il ciclista basco al Santuario di Castelmond. Staremo a vedere, ma l’ultimo treno passa e l’azione deve svolgersi sulle Dolomiti.

Il panorama dipinto sul palco preme sulla bici. Pubblicazione Belluno si ingrigisce, Un avvertimento su ciò che attende il reggimento. Sono pubblicizzati 7 gradi e grandine al Porto e 9 gradi alla Marmolada. Il ritorno non è la scena migliore, ma attende Landa che insiste sul fatto che andrà avanti per battere Ziro.

Alcuni attacchi

La verità è che questo non è uno zero ad alta tensione. Le perdite dei primi spadaccini come Miguel ngel López, Romain Bardet o Joao Almeida hanno definito molto la classe finale e gli attacchi sono stati evidenti in loro assenza.. UN Carapa Ricorda solo un colpo considerevole sotto il caldo SupercarHindley vive mentendo a Inios e alla ruota del leader Landa decise quando era rimasto poco terreno per segnare la distanza.

Sta arrivando ora Marmo E tutti si aspettano che la storia sia diversa. Jiro merita i migliori onori Michele Landa Ti trovi di fronte a un’opportunità storica.