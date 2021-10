Giro d’Italia 2021: El Giro 2022 Saldatore di Hungra

El Zero de Italia dovrebbe lasciare l’Ungheria nel 2020. Budapest ha accolto con favore la presentazione del percorso, ma l’epidemia del virus Corona ha costretto le date della gara (da maggio a ottobre) a spostarsi e modificare il programma iniziale. La partenza dall’Ungheria tre anni dopo si avvererà nella 105a edizione razza rosa. RCS, l’agenzia organizzatrice, ci ha confermato La presentazione ufficiale delle prime fasi avverrà il 3 novembre nella capitale ungherese.

Il Jiro viaggerà per la prima volta per tre giorni in terra ungherese. Nel 2020 è previsto un tempo di partenza di 9,5 km a Budapest, la seconda fase tra la capitale e Kyor è di 193 km e infine una griglia piatta tra Sekesefehwar e Nagikanisa a una distanza di 197 km.

Il Presentazione dei tre livelli del Giro n Ungheria In testa Attila Walter, Grubama e Stephen Roach, il vincitore dell’edizione 1987.

Nel 2022 i tre big andranno oltre i loro confini: Giro d’Italia, dall’Ungheria, Tour de France, dalla Danimarca e LaVuelta a Espaa dai Paesi Bassi.

Gli altri 13 Zero partono da fuori Italia: