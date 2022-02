Giro d’Italia 2021: Ufficiale: il Giro d’Italia invita le sue squadre e l’Arkea di Nairo Quintana non fuori

eLui Spirale d’Italia Ho ufficialmente informato le squadre invitate per la sua gara. Oltre alle 18 squadre in tournée mondiali, Drone Hopper-Androni, Ilo-Cometa e Partiani-CSF Poi ci sarà la “Grande Partenza” Archaea di Nairo Quintana Lascerà il suo posto.

Arcia, Giro e Volda

“Parteciperemo solo in due o tre gare settimanali: il Tour de France e la Vulta e Espana. Questo è l’anno capitale della nostra storia. Arka-Samsik Vorrebbe far parte di Zero, con i risultati che merita sulle sue strade”, ha spiegato Emanuele Uberto, Il gaelico è il direttore generale della squadra per l’assenza della sua squadra nel girone italiano.

Molto amante del rosa

Il primo big dell’anno Spirale d’Italia (6-29 maggio) Inizia in Hakra. Non sarà il custode della ‘rosa’. Egan Bernal Per riprendersi dalla caduta (anche se aveva già scelto di andare in tournée prima dell’incidente). La sua squadra si recherà alla TransSulfine Race con due ex campioni: Richard Carabas e Tao Geogen HartDeve essere una squadra forte dall’aggiunta Richie Port o Tom Bitcoin Vanno a Budapest.

Il loro più grande rivale sarà l’Astana, che ha espresso il desiderio di uscire da Zero. Miguel Angelo Lopez Diventa un leader e presentati come un campione con “sete di vendetta”. E un classico delle corse, Vincenzo Nibali. La grande fede locale ha chiare radici italiane, sia negli Emirati Arabi Uniti che negli Emirati Arabi Uniti. Formalina Una delle sue nuove perle, Joao Almeida.

Valverde e Landa, trucchi spagnoli

E spagnolo, perché i loro due trucchi piacciono a Ziro. Da una parte, Michele LandaTornando alla gara che ha visto il meglio e il peggio della sua carriera da giocatore: vittorie e cadute contro Condor. E, dall’altro, un glorioso addio. Di Alessandro Valverde, Con un ultimo ballo in una gara può esplodere con il suo atteggiamento offensivo. Sarà un tour meraviglioso, sì, non può essere Nairo Quintana Anche se lo so Eolo di Fortunato, Vincitore di tappa nel 2021.