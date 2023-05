Giro d’Italia 2023: Giro d’Italia 2023, Tappa 12 Live | Reggiseno

L’ultimo minuto della 12a tappa del Giro d’Italia 2023, in diretta

Aggiornamento

Buongiorno, famiglia MARCA!! Benvenuto a Dodicesima tappa del Giro d’Italia. Ancora una volta le scommesse sono contrassegnate dai prelievi. Ieri sono scesi in campo i favoriti per il Generale, e se l’è presa la parte peggiore, TGeoghegan Hart è tornato a casa gravemente ferito. Il britannico, che era terzo in griglia, ha lasciato la gara in ambulanza dopo aver subito una frattura all’anca ed è stato capito che doveva essere operato. VoiNon mancano inoltre i ritiri indotti dal Covid che continuano ad affliggere il gruppo.

Geraint Thomas Roglik è indietro di 2 secondi e Joao Almeida è di nuovo in testa a 22. La cosa normale è pensare che domani sarà il primo giorno dell’alpinismo, ma vedere come va eOgni giorno di questo Giro ha una storia Vediamo chi osa scommettere che non accadrà oggi.

Cole Brida rappresenta il palcoscenico

Nella carta troviamo il palcoscenico perfetto per il riepilogo della fuga. Il giorno è indicato da una salita a Colle Braida (categoria 2), i suoi 9,8 km media 7,1% e pendenze massime 12% Nella sua parte intermedia, se qualcuno non è dove dovrebbe essere, colpisce anche il generale. Il porto raggiunge il traguardo 28 e quindi attende un terreno con una pendenza favorevole

La gara è iniziata e noi siamo qui per raccontarvi in ​​prima persona tutto ciò che sta accadendo in questo ambiente vibrante Spirale Italia. Abbiamo iniziato