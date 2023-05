Giro d’Italia 2023: Giro d’Italia 2023, Tappa 7 in diretta oggi | Capua

Last minute della 7a tappa del Giro d’Italia 2023, in diretta

Aggiornamento

Buongiorno, famiglia MARCA!! Benvenuti alla settima tappa Spirale Italia. Colline e pioggia arrivano con il primo arrivo di questo round italiano.

Una giornata segnata in rosso dai favoriti del generale. IL Abruzzo Il primo arrivo in salita del Giro arriva dopo 218 chilometri e 3.900 metri di dislivello. Capua e Gran Sasso d’Italia. Gli ultimi 45 chilometri sono in continua salita. La salita a Campo Imperatore è una salita di quasi 45 km interrotta da un’infida pianura centrale infernale.

Passerà prima Calgacci, poi il tratto centrale, prima dell’inizio degli ultimi 26 km, gli ultimi 4 km sono impegnativi, con una pendenza media dell’8,2% e pendenze che raggiungono il 13%. Un livello di eliminazione che può indicare la selezione per il generale.

Leknessund continua a guidare la classifica generale e oggi, insieme alla sua squadra, affronta la prima vera prova della sua leadership a rischio. Alcuni Ineo come Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Tao o Arensman Ha buone possibilità di fare la differenza in generale. Il capo della montagna Thibaut PinotSono sicuro che hai preparato qualcosa per oggi,

La gara è iniziata e noi siamo qui per raccontarvi in ​​prima persona tutto ciò che sta accadendo in questo ambiente vibrante Spirale Italia. Abbiamo iniziato