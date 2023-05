Giro d’Italia 2023 – precedente tappa 18 – ciclismo internazionale

Di @pmpalermo

Oderzo › Val di Zoldo (Palafavera)(161km)

Una tappa con un dislivello positivo di 4.162 m, rispetto ai quasi 6.000 m del giorno prima. I corridori si salveranno?

Il primo porto compare dopo 24 km ed è di 1° categoria. Dista circa 120 km dall’arrivo, quindi è interessato solo a cosa fa la scissione.

È una salita dura, 11,6 km al 7,1% e molto regolare. Con un piano molto piccolo prima, è probabile che questa sia una sezione piena di scalatori. Seguono 23 km prevalentemente in discesa, che portano alla 4° elevazione (3,4 km al 5,4%). Battuta, un’altra discesa (molto tecnica, intendiamoci) e poi oltre 30 km di falsa salita pianeggiante interrotta da una salita non classificata di 8 km al 4,4%. Un tratto pianeggiante e infine Forcella Sibiana.

Sono 9,6 km grazie a una salita abbastanza dura al 7,8%, ma sono i primi 5 km più accessibili. La seconda metà della salita è dannosa, 5 km al 9,3%. Terminata la salita, una discesa di 12 km conduce direttamente alla catena di chiusura.

Come puoi vedere, ci sono alcune curve nella discesa, ma non sono molto tecniche quelle che hanno incontrato.



Dopo una partenza regolare, Koi attende a 5,8 km al 9,7% (inclusi 3,4 km al 10,6%) ed è qui che dovrebbe essere decisa la posizione. Perché poi una discesa e una salita finale, 2,7 km al 6,4%.

Clima

A quanto pare ad Oderzo piove e la temperatura è torrida. Ma il tempo nella regione è ancora instabile, ad esempio al traguardo si aspettano circa 15 gradi e pioggia. Si spera che il gruppo eviti la pioggia per il resto della giornata, ma quando finiranno farà freddo.

scene

Non c’è stato podio per i leader della linea fino agli ultimi 35 km. Ciò indica che durante la giornata ci sarà un divario di separazione e integrazione. Prima lo fanno, maggiori sono le loro possibilità di successo, poiché i capi alle loro spalle vanno avanti a un ritmo stanco con ciò che resta di INEOS. Sarebbe ridicolo iniziare a lavorare su Jumbo o UAE prima di Forcella Cibiana. Per questo motivo, e con un gran numero di corridori interessati alla tappa e/o alle colline, ci sono opzioni per uscire se i generali corrono con un occhio di riguardo nei prossimi due giorni.

D’altra parte, il terreno dopo la prima salita non ha favorito l’apertura di un ampio varco per gli scalatori fuggiti attraverso il quale poter mantenere il controllo. Tutto dipende dall’umore dei favoriti e degli avventurieri della giornata.

Alla fine, i cabos salteranno sul palco e di solito avranno delle vittime. Almeida ci riproverà, anche Rogli ha dei piedi fantastici e Thomas si limiterà a marcarli e concludere quando ne avrà l’occasione.

Sarà interessante vedere se il Bahrain farà entrare qualcuno come Butrako nella pausa. Anche Jumbo deve farlo, quindi gli inglesi spendono ancora di più. Potrebbe essere un problema comune che affligge Van Wilder (e costringe altre squadre ad agire) come succede a Butrago. E Rubio e Pinot saranno fastidiosi.

Per tutte queste varianti possiamo dire che i fuggitivi hanno il 50% di possibilità e i favoriti hanno la stessa possibilità.

Preferiti

Thibaut Pinot: Come Rubio, ha bisogno di uscire e ridurre i punti di Healy. Resta da vedere se il suo disagio dal giorno in cui ha combattuto Sebita è scomparso o si è ritirato.

Ben Heal: Guida la classifica delle montagne, vinta in una tappa, che è il suo nuovo obiettivo. Ha mostrato una forma brillante e ha tutto per tornare al taglio, ma lotterà per i punti e si consumerà.

Einar Rubio: Al top della forma, non ha lo sprint, il che è uno svantaggio nella lotta per i punti collinari o addirittura per una vittoria di tappa. Non è più anonimo. La sua presenza, e quella di Pinot, potrebbero indurre altre top-10 a inseguire la fuga.

Chiave di Derek: Per le gambe, sarebbe. Difficile da trasportare.

Patrizio Corrado: Bora in servizio. Dicono sempre il tempo presente e non influisce sul fare kamna nel suo complesso.

Filippo Giana: Un altro con le gambe è davvero importante in questa tappa del Giro.

Warren Barguil: Si guadagna da vivere, ma non è al suo meglio. Se fai il taglio hai un’alternativa.

Muro dipinto: I fratelli AG2R sono stati molto attivi e spero che accada di nuovo.

Bauke Mollema: Determinato a dare la caccia ai livelli della macchina Voldomane. Ha prenotato questa settimana e ha molta esperienza.

Lorenzo Fortunato: La pressione intorno a lui cresce, il che non è più una sorpresa, e viene osservato. Anche al Giro non ha ancora mostrato le gambe grosse, ma è venuto a caccia di giornate come questa.

Santiago Buitrago: È ben piazzato nella classifica generale e potrebbe essere la chiave per tentare qualcosa di più pericoloso in Bahrain. All’inizio la confusione può entrare in tribunale. Un altro problema per lui sarà il postometro, che provocherà una reazione da parte delle squadre che difendono le prime 10 posizioni.

Ian VanWilder: Quasi come Putrako, ma senza la squadra in lotta per il titolo.

Gerint Thomas: Non volendo ancora inseguire la divisione, gli interessi delle prime 10 squadre potrebbero rendere questo un giorno per i favoriti. In tal caso, lui e Almeida vorranno capitalizzare la loro posizione attuale.

João Almeida: Con Roglic teoricamente in via di guarigione, i portoghesi hanno il miglior vantaggio tra i favoriti. Se Gabos ha la definizione, alzerà di nuovo le mani.

Cugino Roglik: Non mentivo quando ho detto che non era pieno. Se recupera o fa una buona giornata, sarà imbattibile nello sprint. Ma non è chiaro quale versione slovena vedremo.

Predizione

Sarà molto difficile contenere tutti i fuggitivi. La top 10 di qualcuno sarà a rischio e questo metterà più persone a lavorare per il gruppo. I boss giocheranno per la vittoria e sarà uno sprint per Almeida.

Paolo Palermo

