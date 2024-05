Giro d’Italia 2024 oggi, tappa 10: programma, profilo e percorso

Un inizio intenso, un nodo tenero e una fine devastante. Questo è il menù della seconda settimana spirale italiana, Con la 10a piattaforma di media montagna si prevede un traguardo alto e impegnativo, Tre giorni con un’alta probabilità di raggiungere lo sprint E un fine settimana che potrebbe chiudere molti dei primi ancora aperti in gara. Sabato si svolgerà la seconda cronometro individuale, seguita dalla temibile salita della Tappa Regina di domenica Livigno (compreso l’ex Mortirolo), la ciliegina sulla torta Tapon Con una pendenza di oltre 5.000 metri, la bestia ha accumulato oltre 222 km.

L’azione riprenderà questo martedì prima di raggiungere quel giorno cruciale per il futuro della corsa Terza posizione corta in linea Nella versione attuale della Corsa Rosa. Saranno 142 i km, la maggior parte dei quali si svolgeranno su un percorso di media montagna, compresa la scalata di due passi classificati. Primo, Compositore (2°), accumulando il 7,8% di fatica sui suoi 6,1 km. Una volta superato, i corridori lo raggiungono con un tratto spaccagambe attraverso una salita continua L’ascesa decisiva di Kusano Mutri (1°): 17,9 km al 5,6%.

Giro d’Italia 2024: profilo della 10a tappa. AS Diario

Non è una salita difficile o con una storia di corse, ma dopo un giorno di riposo questo tipo di imprese coglie sempre più di una persona con il piede sbagliato. In ultima istanza di questa scalata al Giro, il vincitore Victor Laffey, Sebbene la salita non avvenisse alla fine della piattaforma, si trovava al suo equatore. Il francese ha vinto dalla fuga e ha alte probabilità di vittoria questo martedì. Tutto dipende dall’approccio che usi Dadej Bhogar, Se alla fine lo sloveno ha deciso di puntare alla vittoria, come è successo Copia De Divo, Esistono numerose fonti per regolamentare le scommesse negli Emirati Arabi Uniti.

