Giro d’Italia 2024 oggi, tappa 10: programma, profilo e percorso

13/05/2024 ore 17:00 CEST







Lui Giro d’Italia 2024 Oggi, martedì 14 maggio, si affronta la decima fase sentiero Totale 142 chilometri in mezzo Pompei E Gusano Mudri.







Te lo diciamo noi Dove vedere in TV la tappa odierna del Giro.

Dopo il giorno di riposo di ieri, 18 km in 5,6 ore. Il gruppo torna questo martedì per attraversare le terre italiane con una tappa di montagna tra Pompei e Cusano Mutri, a sud degli Appennini, fino al traguardo a Bocca della Selva, a sud degli Appennini. per cento. Ancora una volta, Dadej Opzione Pokkar per aumentare le differenze.

Finora Pogacar ha vinto due vette, Oropa e Prati di Tivo, ma la differenza è arrivata nella cronometro di Perugia, dove ha fatto segnare 1,48 minuti. Danny Martinez e dal 2 Tommaso.







La prossima settimana sono due gli itinerari da esibire in montagna: martedì a Boca della Selva, domenica a Livigno e giornata al Mortirolo.

Profilo del GIRO ad oggi

Dove vedere il Giro Italia in TV e online

In Spagna, il Giro d’Italia 2024 Puoi vederlo in diretta sul canale EurosportD1dalla piattaforma EAZN e Canale Autonomo Basco EITB.

IL Trasmissione della tappa di questo martedì su Eurosport comincerà Alle 12:45 (CET).

GIRO Italia Orari Oggi

Primo orario di partenza: 13:15 HoRoss (CET).







Orario approssimativo dell’ultimo arrivo: 17:12 HoRoss (CET).

Puoi procedere lunga vita e piattaforma online gioco. Ti offriamo commenti dal vivo con commenti aggiornati al minuto dal Giro.

Dopo ogni 21 tappe Giro d’Italia 2024 Ti offriamo Miglior riassunto, Tutte le classifiche sono aggiornateCosì come le reazioni dei protagonisti.