Giro d’Italia 2024 oggi, tappa 14: partenza, profilo e percorso della cronometro

In vista della terza settimana di gare, prima della tappa regina di questa domenica, in cui tutto può esplodere, The Il Giro d’Italia potrebbe essere visto come punizione. Purché il copione stabilito venga rispettato e le differenze tra gli uomini nella classifica generale nella seconda e ultima cronometro della Corsa Rosa saranno sufficienti a confermare tale affermazione.

Diversamente dalla prima battaglia contro il tempo, con dentro la breve salita finale del Perugia Dadej Pokhar Rispolverando tutti i dischi, questa volta abbiamo fatto un tour Completamente piatto, adatto ai migliori esperti di questo metodo e ai rulli puri. In effetti, il Leggermente più favorevoli i 31,2 km tra Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda, Inizierà ad un’altitudine di 109 metri e terminerà a 66. Pertanto, i contendenti alla vittoria dovrebbero superare una velocità media di 50 km/h.

Trattandosi di una cronometro piatta, le possibilità di vittoria dello spauracchio sono notevolmente ridotte, ed è qui che entra in gioco la figura del Gigante di Verbania. Filippo Canna. L’ultimo italiano ha vinto la cronometro alla Vuelta a España. E nel 2024 deve ancora alzare le mani, quindi la sua fame di successo è ai massimi livelli. In tali esperimenti a tempo piatto, il Disastro nello scontro diretto tra Khanna e Bogey: 6-1 in favore dell’italiano (Solo lo sloveno era in vantaggio nella cronometro di apertura del Tour 2022). Oltre all’italiano, scelta assoluta, dobbiamo tenere in considerazione uomini come Michael Bjerg, Edoardo Affini, Luke Plapp, Tobias Foss, Thiemann Arensmann, Magnus Sheffield, John Dratnik o Geraint Thomas.

Ordine iniziale

