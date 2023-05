Giro d’Italia: Einar Rubio, in cima a un passo di montagna, dà una gomitata a Ben Healy

Uno dei ciclisti colombiani più importanti finora al Giro d’Italia 2023 è Einar Rubio (Team Movistar). Lo scorso venerdì, 19 maggio, nella preparazione alla tappa 13, è stato forte sulle alte colline e ha vinto contro l’esperto Thibaut Pinot (Groupama-FTJ). Non contento di ciò, è tornato a parlare di qualcosa questa domenica, durante l’episodio 15.

Consapevolezza di È probabile che lotterà per la maglia azzurra, che viene assegnata al capocannoniere in montagna, e con essa è scappato. Per questo, nel primo porto di questa giornata, ha visto un’opportunità imbattibile ed è andato a 40 unità. Ma il compito non è stato facile perché altri uomini avevano la stessa ambizione del nativo di Chikwisa, tra cui Ben Healy (EF Education EasyPost).

Einar Rubio, ciclista colombiano del Team Movistar al Giro d’Italia 2023 AFP

E così è stato che i due hanno dato il massimo per correre per 500 metri fino alla vetta più alta della montagna, mantenendo il loro posto con i gomiti fino al punto di qualche attrito. Alla fine non ha raggiunto lo ‘scarabeo’ ed è arrivato secondo, 18 punti, un numero niente male per le sue aspirazioni. Il pilota del team spagnolo continua a dare spunti di discussione e spera di continuare su questa strada nella competizione.