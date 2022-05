Giro d’Italia: Livello 3, Kaposwar

Gara su strada EFE 08/05/2022

La terza tappa del Giro d’Italia 2022, l’ultima in Ungheria, sta emergendo come una buona opportunità per i velocisti, prevedendo che il percorso di quasi 201 chilometri tra le città di Cabosver e Palatenfred concluderà lo sprint. .

La tappa corre verso il Lago Palatan, noto anche come Mare Ungherese. Nella prima parte, i corridori si avvicineranno al lago con leggerezza tra le onde e dopo aver raggiunto Nagikanisa torneranno al Lago Baladan.

Alcune brevi salite e discese riporteranno Peloton alla spiaggia di fronte agli ultimi 50 chilometri, che sarà adiacente alla spiaggia con una zona stretta e impegnativa ad Abbotta de Dihani.

I risultati sono praticamente piatti. All’ultimo chilometro la strada costeggia una stretta spiaggia in discesa alta pochi metri. Ci sarà un’incomprensibile salita al traguardo sugli ultimi 500 metri di rettilineo, che, se tutto andrà secondo i piani, sarà una buona occasione per vedere vincere lo sprint.

L’olandese Matthew van der Poyle (Alpacin-Phoenix) è salito sul palco in maglia rosa e ha preso il comando in 11 e 16 secondi sul britannico Simon Yates (cambio bici) e sull’olandese Tom Dumoulin (Jumbo-Wisma).

Il reggimento partirà da Capos alle 12:40 (CEST) e arriverà a Palattenfred alle 17:15.

Dati a 3 livelli del Giro de Italia 2022

– Uscita: Kaposvr / 12:40 (CEST)

– Visita: Balatonfred / 17:15

– Distanza: 201 chilometri

– Livelli di punteggio di montagna:

. Km. 188.4: Dihani (4 cat.)

– Sprint intermedi:

. Km 69,1: Nagikanisa

. Km 147,8 Badacsony.

– Classificazioni

– Livelli, profili e road book

– Dove vedere il Giro d’Italia in TV

Giro d’Italia in 3 tappe

Profilo della 3a tappa del Giro di Italia







