Giro d’Italia oggi, tappa 2: programma, profilo e percorso

IL Maglia rosa Si vince ogni giorno, può sembrare un cliché, ma rispecchia perfettamente come sono le giornate Seconda fase Questo Giro d’Italia. Sarà Piano primo stadio Questo circuito italiano, o la stessa cosa, è una delle poche possibilità di vittoria che i corridori hanno quest’anno, perché se la struttura della gara di quest’anno è qualcosa su cui scommettere, è un sentiero Lo integra alta montagna E Tempo di proveSoprattutto.

La partenza sarà poi nella città di Teramo Nel primo chilometro totale di 202 che i corridori devono affrontare, i ciclisti raggiungeranno la strada litoranea. Li attende un lunghissimo rettilineo, salvo una piccola deviazione per dirigersi verso l’interno attraverso Chieti per superare il secondo e ultimo porto segnapunti della giornata (categoria 4), che corre per oltre 100 chilometri parallela al mare Adriatico.

Giro d’Italia 2023: Profilo della Tappa 2. COME Diario

In La destinazione si trova a San Salvo Se il vento non permette ai tifosi di guardare, ci si aspetta un grande sprint tra gli uomini più veloci. Corsarosa. In quella battaglia ci saranno due corridori che non hanno bisogno di presentazioni. Fernando Gaviria e Mats Pedersen. Riprendendo la sua forma migliore nella formazione Movistar, il colombiano cercherà di porre fine a quattro anni di siccità senza vittorie al Giro. Da parte sua, l’ex campione del mondo vuole completare la sua collezione di vittorie in tre grandi giri. Caden Groves, Mark Cavendish, Pascal Ackerman, Alberto Dainese, Michael Matthews e Magnus Kort Proveranno a romperli.