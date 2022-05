Giro d’Italia: quanto guadagnerebbe Richard Carabas se vincesse la competizione? | Altri giochi | Gli sport

C’è un acceso dibattito sulla leadership Giro d’Italia 2022Richard Carabas dell’Ecuador è in cima alla lista prima Livello 17Pochi secondi prima dei suoi accompagnatori, incluso Jay Hindley, Seguace per soli 3 secondi In classifica generale, dopo la prova di questo martedì.

Oltre a fare la storia, se riesce a raggiungere il giro italiano, Carapas può vincere 265.000 euro, unico premio per il vincitore e per chi finisce con la “maglia rosa”.

Secondo il quotidiano colombiano, il montepremi è molto più alto a 133.000 per il secondo vincitore e 67.000 per il terzo vincitore. Tempo.

Richard Carabas è sulla buona strada per battere il suo secondo Giro d’Italia se riuscirà a prendere il comando. Foto: AFP

Il Giro d’Italia è nel sacco di 1,5 milioni di euro, compresi i vincitori della montagna e dei punti.

Quanti soldi ha guadagnato Richard Carabas quando ha vinto lo Zero de Italy 2019?

Vince Carabas Zero de Italia

Carabas ha già ricevuto 2.000 euro al giorno per aver indossato la “maglia rosa”, così come lo spagnolo Juan Lopez per sette giorni, guadagnando 14.000 euro.

Entro cinque giorni dall’assicurazione da parte di Carapaz, aveva guadagnato altri 10.000 euro.

Oltre ai 700 euro che fanno più punti in ogni tappa, Zero paga al vincitore 5.000 euro nella classifica montagne.

