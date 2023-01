Gisela rivela con quale artista di “OT1” ha avuto una relazione

La prima edizione di Processo di trionfo Sarà sempre ricordato dai fan di questo talent show musicale. David Bustamante, David Bisbal, Alex Obago, Chenua, Alex Casademont, Manu Tenorio, Nuria Virgo o GiselaTra i più importanti ci sono alcuni degli artisti che hanno attraversato questo episodio, che racconta la storia della televisione. Quest’ultimo, che è stato introdotto in Cerchiodi 8TV, ha rivelato uno dei dettagli di questa edizione, che è stata vinta da Rosa Lopez.

Questo puzzle ha una connessione Una storia d’amore per l’artista catalano con una delle vittorie durante la sua permanenza in Accademia. Gisella Ha confermato di averlo fatto Affari appassionato con Davide Bustamante Dovrebbe essere solo un semplice pasticcio. Infatti, sono aumentate le voci di un possibile flirt durante la sua partecipazione al concorso per la complicità di entrambi, anche se lo negano sempre, ammette.

“Lo abbiamo negato per sempre Perché non volevamo che la gente ci conoscesse per questo rapporto, ma per quella che è la nostra professione. Le cose sono successe perché eravamo ragazzini e abbiamo avuto una rivoluzione negli ormoniTuttavia, la fiamma dell’amore si è spenta nel tempo per ragioni non condivise dalla stessa protagonista nel format diretto da Frank Blanco.

“non abbiamo una relazione”

La storia è cambiata due decenni dopo. Gisella dice:Non ha nessun tipo di relazione” con Bustamante Nonostante quel legame affettivo che si è forgiato grazie Processo di trionfo. “Se lo vedo, lo abbraccio. Ma non siamo amici“, Trasferimento.

Ricorda invece il cantante penultimo espulso da questa puntata Storia d’amore di David Bisbal con Chenoa durante programma di talento Anche se entrambi hanno un partner. “Siamo partner in questo amore e non volevano fare del male a nessuno..