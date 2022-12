Giunone catturò Io, un satellite di Giove, con centinaia di vulcani in eruzione

sonda giu affiliato Contenitore Fai un bel colpo di AyoSatellitare Giovecon gran parte dei vulcani in piena ebollizione.

giu Cattura l’immagine nello spettro infrarosso di quella che è la stella più attiva del sistema solare, con centinaia di vulcani sulla sua superficie, oltre a colate di lava e laghi che risplendono di radiazioni termiche.

Inferno rosso

È stato catturato un chilometraggio di 80.000 km.

Secondo il Contenitorepiù luminoso è il colore rosso, maggiore è la temperatura nell’immagine combinata.

Ayo È leggermente più grande della luna terrestre. È famoso per i suoi laghi di lava fusa e le eruzioni vulcaniche. Giugno Ha anche assistito a un pennacchio vulcanico attivo alla fine del 2018.

giu Sono ancora previsti sorvoli di questo satellite e il satellite più vicino è previsto nel 2023 e nel 2024. I ricercatori studieranno come Io interagisce con Giove E come si relaziona la luna con l’aurora boreale del gigante gassoso? Per fare questo, si avvicinerà solo a 1.500 km.

Giunone e le sue indagini su Giove

Inviato principalmente per indagare l’origine e l’evoluzione Giove, Giunone È stato in grado di effettuare ulteriori osservazioni dei quattro principali satelliti del pianeta: Callisto, Ganimede, Europa e ora Io.

Procedura vicino a Ganimede nel 2021 ed Europa all’inizio di quest’anno.

Queste due lune sono di particolare interesse perché si ritiene che nascondano in profondità un oceano globale di acqua liquida. La speculazione è che entrambi potrebbero ospitare una qualche forma di vita.

navicella spaziale Giugno affiliato Contenitore È stato lanciato nel 2011 e ci sono voluti cinque anni per raggiungerlo Giove. Attualmente, la missione in corso dovrebbe concludersi nel settembre 2025.

Ti consigliamo MetadatiPodcast sulla tecnologia RPP. Notizie, analisi, recensioni, raccomandazioni e tutto ciò che devi sapere sul mondo della tecnologia.